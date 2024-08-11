İtalya'da Siyasi Tepkiler: Gazze Okul Saldırısına Karşı Ortak Ses

İtalya'da Gazze'deki Okul Saldırısına Tepkiler

İsrail ordusunun Gazze'deki bir okula düzenlediği saldırı, İtalya'da siyasi grupların tepkisini topladı. Saldırı sonucunda en az 100 Filistinlinin yaşamını yitirmesi, muhalefet partilerini harekete geçirdi.

Muhtıra ve Diplomat Geri Çağrısı

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, 5 Yıldız Hareketi (M5S) lideri Giuseppe Conte ile Yeşiller ve Sol İttifak (AVS) lideri Angelo Bonelli, saldırının ardından İtalya'nın Tel Aviv büyükelçisinin geri çağrılmasını talep etti. Bu durum, İsrail hükümetinin eylemlerine karşı güçlü bir protesto niteliği taşıyor.

Açıklamalar ve Gelişmeler

Ana muhalefet lideri Elly Schlein, "Okulları ve hastaneleri bombalamak bir savaş suçudur. Gazze'de yaşananların devam etmesine göz yummak kabul edilemez," diyerek bir duruş sergiledi. Schlein, Netanyahu hükümetinin durdurulması için uluslararası bir girişim başlatılması gerektiğini vurguladı.

Hükümet Tarafından Yansımalar

Bununla birlikte, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, X platformu üzerinden yaptığı açıklamada, "Gazze'deki okulun bombalanması ve masumların hayatını kaybetmesi kesinlikle tolerans gösterilemeyecek bir durumdur. İsrail'in insani hukuka saygı göstermesini ve acil ateşkes ilan etmesini bekliyoruz," şeklinde konuştu. Tajani'nin, bölgedeki durumu yakından takip etmek için büyükelçilerle video konferans görüşmeleri yaptığı da bildirildi.

Geri Planda Yaşananlar

İsrail ordusu, 10 Ağustos'ta Gazze'de sığınan sivillerin bulunduğu bir okula saldırı düzenlemişti. Saldırı sırasında sabah namazını kılan yerinden edilmiş Filistinlilerin bulunduğu okulda büyük bir facia yaşandı. Ayrıca, İtalya Başbakanlığı, 9 Ağustos'ta ABD, Mısır ve Katar'ın, İsrail ile Hamas arasında esir takası ve ateşkes için müzakereleri başlatma çağrısını desteklediğini duyurdu.