İtalya'da T-260B Eğitim Uçağı Düştü: 2 Asker Hayatını Kaybetti

İtalya'da T-260B eğitim uçağının Sabuadia yakınlarında düşmesi sonucu 2 asker hayatını kaybetti; kurtarma ekipleri uçağı alevler içinde buldu.

Yayın Tarihi: 01.10.2025 13:06
Güncelleme Tarihi: 01.10.2025 13:06
Kaza ve kurtarma çalışmaları

İtalya Hava Kuvvetlerine ait T-260B tipi tek motorlu uçak, bu sabah saatlerinde başkent Roma'nın 100 kilometre güneyindeki Sabuadia yakınlarında bulunan Circeo Milli Parkı'na düştü.

Latina'daki 70. Filo'ya ait uçak, eğitim uçuşundaydı. Uçağın düşmesinin ardından başlatılan arama çalışmalarında kurtarma ekipleri uçağı alevler içinde buldu ve uçaktaki iki askerin cesedine ulaştı.

Resmi tepkiler

Olayın ardından İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "İtalyan Hava Kuvvetlerinin bir uçağının Circeo Milli Parkı yakınlarında düşmesi sonucu yaşanan kaza için en derin taziyelerimi sunuyorum. Başsağlığı dileklerim ve hükümetin taziyeleri, kurbanların ailelerine, İtalyan Hava Kuvvetlerine ve tüm Savunma Bakanlığına gidiyor." ifadelerini kullandı.

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani da X'teki paylaşımında, trajik kazada hayatını kaybeden 2 asker için derin üzüntü duyduğunu belirterek yakınlarına başsağlığı diledi.

