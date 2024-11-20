İtalya'da Trafik Cezaları Büyük Oranda Artırıldı

İtalya'da Trafik Cezaları Önemli Ölçüde Artırıldı

İtalya'da sağ koalisyon hükümeti tarafından hazırlanan ve trafik cezalarını önemli ölçüde artıran yeni düzenleme yasalaştı. Parlamento'nun üst kanadı olan Senato'da oy verilen düzenleme, 200 sandalyeli genel kurulda 47 'hayır' oyuna karşı, iktidar partilerinin desteğiyle 83 'evet' oyu alarak onaylandı.

Yeni Trafik Yasası Detayları

Yeni kanuna göre, direksiyon başında cep telefonu kullanmanın cezası en az 250, en çok 1000 avro arasında belirlendi. Eğer sürücünün ehliyetinde zaten bir ceza puanı varsa, buna ek olarak bir haftalık trafikten men cezası uygulanacak. Bu suçun tekrarı halinde, para cezası 1400 avroya, trafikten men cezası da 3 aya kadar çıkabilecek. Seyir halindeyken cep telefonu kullanmanın bir kazaya yol açması durumunda, trafikten men cezasının süresi iki katına çıkacak.

Alkol ve Uyuşturucu Kullanımına Sıfır Tolerans

Yeni düzenleme, alkol ile araç kullanmaya da sıfır tolerans getiriyor. Litre başına 0,5 ila 0,8 gram alkol tespit edilen sürücülere 573 avro ile 2170 avro arasında ceza uygulanacak ve ehliyete 3 ila 6 ay el konulacak. Eğer alkol seviyesi 0,8 ila 1,5 gram arasındaysa, ceza 3200 avroya kadar çıkabilecek ve 6 aydan 1 yıla kadar sürüş yasağı uygulanacak. Kandaki alkol seviyesinin >1,5 gram olması durumda ise ceza 6000 avroya kadar çıkacak, 2 yıl süreyle trafikten men cezası da verilecektir.

Hız Sınırı ve Bisiklet Yönetmelikleri

Yıllık iki kez veya daha fazla şehir içinde hız sınırını aşan kişilere 880 avroya kadar hız cezası verilebilecek ve ehliyetleri 15 ila 30 gün süreyle alınabilecek. Ayrıca bisiklet sürücülerinin sollama esnasında 1,5 metrelik mesafeyi korumaları zorunlu hale getirildi. Skuter kullanıcıları için de plaka, kask takma ve sigorta gibi zorunluluklar getirildi, ters yönde trafiğe girmeleri de yasaklandı.

Yeni Düzenlemenin Getirdiği Önemli Değişiklikler

Yeni yasayla, hayvanlarını yol kenarına terk eden kişilerin 6 ay ile 1 yıl arasında ehliyetlerini kaybetme riski bulunmaktadır. Terk edilen hayvanın bir kazaya neden olması durumunda sahipleri 7 yıl hapis cezası ile karşı karşıya kalabilir.

Tepkiler ve Beklentiler

Yasanın çıkarılmasında öncülük eden Başbakan Yardımcısı ve Ulaştırma-Altyapı Bakanı Matteo Salvini, yeni düzenlemenin trafik kazalarını azaltacağını belirtti. Ancak muhalefetteki Kendi Kendine Güçlenen Avrupa Partisi lideri Riccardo Magi, bu yasayı İtalyan vatandaşlarına yönelik liberal olmayan bir zulüm olarak nitelendirdi. Ayrıca Tüketici Hakları Derneği Başkanı Carlo Rienzi, trafik güvenliği açısından beklenen sonuçların alınamayabileceği konusunda uyarılar yaptı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.