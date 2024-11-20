DOLAR
34,46 0,01%
EURO
36,34 0,6%
ALTIN
2.938,38 -0,69%
BITCOIN
3.238.115,02 -1,59%

İtalya'da Trafik Cezaları Büyük Oranda Artırıldı

İtalya'da yeni trafik yasası ile cep telefonu kullanımına ceza 250-1000 avro arasında değişiyor, alkol toleransı sıfıra indirildi.

Yayın Tarihi: 20.11.2024 21:47
Güncelleme Tarihi: 20.11.2024 21:47
İtalya'da Trafik Cezaları Büyük Oranda Artırıldı

İtalya'da Trafik Cezaları Önemli Ölçüde Artırıldı

İtalya'da sağ koalisyon hükümeti tarafından hazırlanan ve trafik cezalarını önemli ölçüde artıran yeni düzenleme yasalaştı. Parlamento'nun üst kanadı olan Senato'da oy verilen düzenleme, 200 sandalyeli genel kurulda 47 'hayır' oyuna karşı, iktidar partilerinin desteğiyle 83 'evet' oyu alarak onaylandı.

Yeni Trafik Yasası Detayları

Yeni kanuna göre, direksiyon başında cep telefonu kullanmanın cezası en az 250, en çok 1000 avro arasında belirlendi. Eğer sürücünün ehliyetinde zaten bir ceza puanı varsa, buna ek olarak bir haftalık trafikten men cezası uygulanacak. Bu suçun tekrarı halinde, para cezası 1400 avroya, trafikten men cezası da 3 aya kadar çıkabilecek. Seyir halindeyken cep telefonu kullanmanın bir kazaya yol açması durumunda, trafikten men cezasının süresi iki katına çıkacak.

Alkol ve Uyuşturucu Kullanımına Sıfır Tolerans

Yeni düzenleme, alkol ile araç kullanmaya da sıfır tolerans getiriyor. Litre başına 0,5 ila 0,8 gram alkol tespit edilen sürücülere 573 avro ile 2170 avro arasında ceza uygulanacak ve ehliyete 3 ila 6 ay el konulacak. Eğer alkol seviyesi 0,8 ila 1,5 gram arasındaysa, ceza 3200 avroya kadar çıkabilecek ve 6 aydan 1 yıla kadar sürüş yasağı uygulanacak. Kandaki alkol seviyesinin >1,5 gram olması durumda ise ceza 6000 avroya kadar çıkacak, 2 yıl süreyle trafikten men cezası da verilecektir.

Hız Sınırı ve Bisiklet Yönetmelikleri

Yıllık iki kez veya daha fazla şehir içinde hız sınırını aşan kişilere 880 avroya kadar hız cezası verilebilecek ve ehliyetleri 15 ila 30 gün süreyle alınabilecek. Ayrıca bisiklet sürücülerinin sollama esnasında 1,5 metrelik mesafeyi korumaları zorunlu hale getirildi. Skuter kullanıcıları için de plaka, kask takma ve sigorta gibi zorunluluklar getirildi, ters yönde trafiğe girmeleri de yasaklandı.

Yeni Düzenlemenin Getirdiği Önemli Değişiklikler

Yeni yasayla, hayvanlarını yol kenarına terk eden kişilerin 6 ay ile 1 yıl arasında ehliyetlerini kaybetme riski bulunmaktadır. Terk edilen hayvanın bir kazaya neden olması durumunda sahipleri 7 yıl hapis cezası ile karşı karşıya kalabilir.

Tepkiler ve Beklentiler

Yasanın çıkarılmasında öncülük eden Başbakan Yardımcısı ve Ulaştırma-Altyapı Bakanı Matteo Salvini, yeni düzenlemenin trafik kazalarını azaltacağını belirtti. Ancak muhalefetteki Kendi Kendine Güçlenen Avrupa Partisi lideri Riccardo Magi, bu yasayı İtalyan vatandaşlarına yönelik liberal olmayan bir zulüm olarak nitelendirdi. Ayrıca Tüketici Hakları Derneği Başkanı Carlo Rienzi, trafik güvenliği açısından beklenen sonuçların alınamayabileceği konusunda uyarılar yaptı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Yeni Yılda Milyonların Geliri Artacak: İşte Yeni Maaşlar

2024 Doğalgaz Desteği: 1.500 TL - 3.500 TL Arası Yardım Başladı

Bu sabah raflara bakan gözlerini açacak! 359 TL’den 155 TL’ye düştü yetişen alacak

Kasım ayında faizsiz kredilerde limit artışı: Yeni kampanyalar devrede

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İzmir Seferihisar'da Polis Ekibine Silahlı Saldırı: 3 Yaralı
2
Alanya'da Muz Serasında Raylı Sistem Kazası: 2 Ölü, 2 Yaralı
3
Bursa'da Mobilya İmalathanesinde Yangın: İtfaiye Ekipleri İle Müdahale Başladı
4
Mansur Yavaş: Fazla Yol Yapmak, Trafiği Tıkıyor
5
Türkiye, Çad'daki Selzedelere 1000 Aile İçin Gıda Yardımı Gönderdi
6
Kartal'da Uyuşturucu Operasyonu: 11 Kilo Uyuşturucu ile İki Şüpheli Yakalandı

Bu sabah raflara bakan gözlerini açacak! 359 TL’den 155 TL’ye düştü yetişen alacak

Kasım ayında faizsiz kredilerde limit artışı: Yeni kampanyalar devrede

Harika Kasım furyasına BİM’de dahil oldu! BİM 26 Kasım’da sepete attığın kalacak

Kasım faturalarını eritecek destek! O kişiler 1250 TL desteklenecek

Yeni Yılda Milyonların Geliri Artacak: İşte Yeni Maaşlar

2024 Doğalgaz Desteği: 1.500 TL - 3.500 TL Arası Yardım Başladı

2025 Asgari Ücret Tahmini ve Enerji Fiyatları Artışı Açıklandı

İŞKUR’dan 116.000 TL maaşla iş imkanı! İŞKUR kaydının olması yetiyor

Çalışana Ocak öncesi zam müjdesi! Yüzde 45 zam açıklandı

Emekliye 2500 TL destek! 11 Gün kaldı, gidene verilecek

İçişleri Bakanı’ndan POMEM ALımı Müjdesi: 12 Bin yeni polis, Türkiye'ye hizmet etmeye hazır!

SSK ve Bağ-kur’lulara müjde! Yüksek maaş alma formülü açıklandı