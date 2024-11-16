İtalya'da Turist Yoğunluğuna Karşı Yeni Tedbirler Alınıyor

İtalya'da Turist Akınına Karşı Önlemler

2023 yılında 134 milyondan fazla ziyaretçi ağırlayan İtalya, artan turist yoğunluğundan kaynaklanan sorunları önlemek amacıyla çeşitli destinasyonlarda önlemler almaya başladı.

Pompei'de Günlük Ziyaretçi Sayısı Sınırlanıyor

Napoli'nin yakınlarında yer alan ve MS 79 yılında Vezüv Yanardağı'nın patlaması ile tarih sahnesine çıkan Pompei antik kenti, 15 Kasım itibarıyla günlük ziyaretçi sayısını 20 bin kişiyle sınırlandıracak. Pompei Arkeolojik Parkı Müdürü Gabriel Zuchtriegel, 2024 yılında ziyaretçi sayısının 4 milyona yaklaşacağını belirtti ve bu sınırlamanın sürdürülebilir bir turizm için önemli olduğunu vurguladı.

Floransa'daki Önlemler

Floransa'da da şehir yönetimi, turist yoğunluğunun olumsuz etkilerini azaltmak için 10 maddelik bir eylem planı açıkladı. Bu plan kapsamında, kısa süreli konaklamalarda kullanılan şifreli anahtar kutuları yılbaşından itibaren yasaklanacak. Ayrıca, turist rehberlerinin yüksek sesli hoparlör kullanımı ve benzer küçük taşıtların kullanımı da sınırlamalara tabi olacak.

Floransa, "Rönesans'ın başkenti" olarak anılmakta olup, yakın zamanda G7 ülkeleri turizm bakanları toplantısına da ev sahipliği yapmış; şehirdeki kalabalık turist gruplarına karşı "Floransa'yı kurtaralım" sloganı ile protestolar düzenlenmiştir.

Venedik ve Roma'da Yeni Uygulamalar

Venedik'te ise, bu yılın ilk yarısında giriş ücreti uygulaması denendi. Ziyaretçilerden, şehrin yoğun dönemlerinde günlüğü 5 euro alınacak bir ücret talep ediliyor. 2025’te bu uygulamanın kapsamı genişletilerek, daha fazla gün için yürürlüğe girmesi planlanıyor.

Roma'da ise, Trevi Çeşmesi’ndeki turist yoğunluğu nedeniyle bilet sistemine geçilmesi gündemde. Roma Belediye Başkanı Roberto Gualtieri konu hakkında, "Trevi Çeşmesi'nin rezervasyonla ve sınırlı sayıda ziyaretçiye açılması fikrini düşünüyoruz" diyerek, bu yönde önemli bir adım atma niyetinde olduklarını ifade etti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.