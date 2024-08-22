İtalya'da Vatandaşlık Reformu Tartışmaları Derinleşiyor

İtalya'da Siyasi Partilerin Vatandaşlık Reformu Üzerinden Tartışmaları

İtalya, siyasi partilerini vatandaşlık reformuna dair önemli tartışmalarla meşgul ediyor. Sağ koalisyon hükümeti ortağı olan Forza Italia (FI), eylül ayında yabancıların vatandaşlık süreçlerinde bazı değişiklikler yapılmasını önerdi. Bu durum, muhalefetin dikkatini çekmesiyle birlikte, koalisyonun diğer ortakları arasında farklı tepkilerle karşılık buldu.

Ius Scholae Reformu Yeniden Gündemde

Kamuoyunda Ius Scholae olarak bilinen ve uluslararası öğrencilerin vatandaşlık kazanma sürecini düzenleyen reform, 2022 yılında gündemden düşmüştü. Bu düzenlemenin, İtalya'da doğmuş ya da 12 yaşından önce ülkeye gelen çocukların vatandaşlık alabilmesine olanak tanıdığı belirtiliyor. Bu öneriye, FI lideri ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani tarafından destek verildi.

Muhalefetten Destek Gelse de Farklı Görüşler Var

5 Yıldız Hareketi, Eylem Partisi ve Italia Viva gibi muhalefet partileri, bu vatandaşlık reformuna destek vereceklerini açıkladı. Öte yandan, Demokratik Parti (PD) ise Ius Soli üzerinde durarak, bu yaklaşımın temel olmasını savundu. PD, FI'ye ciddiyetini göstermek için konuyu parlamentoya taşıma çağrısında bulundu.

Aşırı Sağcı Partilerden Farklı Sesler Yükseliyor

Aşırı sağcı Lig Partisi lideri Matteo Salvini, mevcut vatandaşlık yasalarının işlediğini savunarak değişikliğe karşı çıktı. İtalya'nın Kardeşleri'nin Temsilciler Meclisi Grup Başkanvekili Tommaso Foti ise konunun hükümet gündeminde olmadığını ifade ederek, mevcut programda yer almadığına dikkat çekti.

Ekonomik ve Sosyal Dinamikler

İtalya Merkez Bankası Başkanı Fabio Panetta, ülkenin azalan nüfusuna vurgu yaparak düzenli göçün gerekliliğini belirtti. ISTAT verilerine göre, ülke nüfusu 31 Aralık 2022 itibarıyla 58.9 milyon olarak kaydedildi ve 2008'den bu yana azalan bir trend gösteriyor.

Ayrıca, Openpolis araştırma şirketi, Ius Scholae düzenlemesi ile yaklaşık 300 bin çocuğun fayda sağlayabileceğini öne sürdü. Bu reformun, 10 yıllık ikamet süresini kısaltacağı ve mevcut vatandaşlık alma şartlarını yeniden şekillendireceği belirtiliyor.

Son olarak, Ius Scholae ile ilgili önceki yıl gerçekleşen hükümet krizinin bu düzenlemenin önünde bir engel teşkil ettiğine dikkat çekildi. Skalanmaya çalışan bu konu, ilerleyen günlerde daha fazla tartışma yaratacağa benziyor.