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İtalya'da Yabancı Basın Derneği Başkanı van Aalderen, AA'nın 'Yılın Kareleri' Oylamasında Öne Çıktı

İtalya Yabancı Basın Derneği Başkanı Maarten van Aalderen, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı.

Yayın Tarihi: 22.01.2025 22:27
Güncelleme Tarihi: 22.01.2025 22:34
İtalya'da Yabancı Basın Derneği Başkanı van Aalderen, AA'nın 'Yılın Kareleri' Oylamasında Öne Çıktı

Yabancı Basın Derneği Başkanı van Aalderen, Anadolu Ajansı'na Destek Verdi

İtalya'daki Yabancı Basın Derneği Başkanı Maarten van Aalderen, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasına katılarak, bu önemli etkinliğin destekçisi olduğunu gösterdi.

Van Aalderen, oylama süreci hakkında yaptığı açıklamada, Anadolu Ajansı'nın uluslararası basın üzerindeki etkisine dikkat çekti. 'Yılın Kareleri' oylamasının, haber fotoğrafçılığının önemini vurguladığını ve bu alandaki yetenekleri ön plana çıkardığını ifade etti.

Bu tür etkinliklerin, gazetecilik mesleğini daha da güçlendirdiğini belirten van Aalderen, Anadolu Ajansı'nın, güncel gelişmelere sağlam bir bakış açısı sunduğunu ifade etti.

İtalya'daki Yabancı Basın Derneği Başkanı Maarten van Aalderen, Anadolu Ajansının (AA) gözünden...

İtalya'daki Yabancı Basın Derneği Başkanı Maarten van Aalderen, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

İtalya'daki Yabancı Basın Derneği Başkanı Maarten van Aalderen, Anadolu Ajansının (AA) gözünden...

İtalya'daki Yabancı Basın Derneği Başkanı Maarten van Aalderen, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

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