İtalya'da Yapay Zeka ile Dolandırıcılık: Savunma Bakanı Crosetto'nun Sesi Kullanıldı

Dolandırıcılık Girişimi İtalya'yı Sarstı

İtalya'da yapay zeka teknolojisi kullanılarak, Savunma Bakanı Guido Crosetto'nun sesi taklit edildi ve bu şekilde dolandırıcılık girişiminde bulunuldu. Dolandırıcılar, aralarında Giorgio Armani, Patrizio Bertelli ve Pietro Gussalli Beretta gibi ünlü iş insanlarının bulunduğu yaklaşık on iş insanını hedef aldı.

Bakanlık Sahtekarlığı

La Repubblica gazetesinin haberine göre, dolandırıcılar Crosetto'nun sesini kullanarak bazı iş insanlarıyla irtibat kurdu. İlk olarak bir generalin arayıp bakanla görüştürdüğü bu dolandırıcılık aramalarında, İran ve Suriye gibi Orta Doğu ülkelerinde kaçırılan İtalyan gazeteciler için acil fidye ödenmesi gerektiği ifade edildi.

Dolandırıcılar, iş insanlarına bakanlığın bütçesinin olmadığını ancak Merkez Bankasının parayı daha sonra geri ödeyeceğini iddia etti.

Cecilia Sala Olayı Kullanıldı

Basında çıkan diğer bilgiler, dolandırıcıların 19 Aralık 2024'te İran'da gözaltına alınan ve 8 Ocak'ta serbest bırakılan İtalyan gazeteci Cecilia Sala'nın olayını bahane olarak kullandığını gösteriyor.

Dolandırıcılığın Kurbanları

Dolandırıcıların hedef aldığı iş insanları arasında Diego Della Valle, Lucia Aleotti, Francesco Caltagirone ve Massimo Moratti gibi önemli isimler yer alıyor. Moratti, dolandırıcılara yaklaşık 1 milyon avro gönderdiğini açıkladı ve dolandırıcılığın son derece gerçekçi göründüğünü belirtti.

Savunma Bakanı'ndan Açıklama

Moratti'nin dışında dolandırıcıların hedefi olan iki iş insanı daha savcılığa şikayette bulundu. Savunma Bakanı Crosetto, konuyla ilgili olarak savcılığa başvuruda bulunacağını duyurdu. Sosyal medya hesapları üzerinden dolandırıcılık olayı hakkında uyarıda bulundu.

Bir televizyon kanalına verdiği demeçte, dolandırıcıların ulaşmaya çalıştığı iş insanlarından birinin kendisini araması üzerine durumu fark ettiğini belirtti.

Soruşturma Başlatıldı

Milano Cumhuriyet Başsavcılığı, nitelikli dolandırıcılık suçlamasıyla soruşturma başlattı. Soruşturma çerçevesinde Moratti'nin gönderdiği paranın izinin sürüldüğü, bu paranın vergi cenneti olarak bilinen ülkeler üzerinden yabancı hesaplara aktarılmış olabileceği bildirildi.