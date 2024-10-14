İtalya'daki Muhalefetten Hükümete ve AB'ye Çağrı

İtalya'daki Muhalefet, İsrail'e Silah Ambargosu İstedi

İtalya'daki muhalefet partileri, 5 Yıldız Hareketi (M5S) ve Demokratik Parti (PD), İsrail'e yönelik silah ambargosu ve Filistin devletinin tanınmasını talep etti. M5S lideri Giuseppe Conte, mevcut hükümetin ve Avrupa Birliği'nin (AB) bu konudaki pasifliğini eleştirdi.

Hükümete ve Avrupa'ya Çağrı

Conte, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "İsrail tankları, BM Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) üslerine baskın yapıyor. Hükümet savaş suçlarını durdurmak için ne zaman harekete geçecek?" diyerek tepki gösterdi. Conte, İtalyan hükümeti ve Avrupa kurumlarının sözlerin ötesine geçip, İsrail'e karşı silah ambargosu ve ekonomik yaptırımlar uygulamasını istemektedir.

Demokratik Parti'den Destek

PD lideri Elly Schlein, Meloni hükümetine, İspanya ve Fransa gibi ülkelerin dönük silah ihracatını durdurma önerilerine katılma çağrısı yaptı. Schlein ayrıca, İtalya'nın Filistin devletinin tanınması için de adım atmasını talep etti.

Son dönemde İsrail'in Gazze ve Lübnan'daki saldırıları, muhalefetin bu konudaki baskısını artırdı. Bu gelişmeler, uluslararası arenada barış için çağrılara neden oldu.