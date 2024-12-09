İtalya'daki Şiddetli Patlama: 2 Ölü, 9 Yaralı ve Kayıplar Mevcut

Floransa Yakınlarında Şiddetli Rafineri Patlaması

İtalya'nın Floransa kenti yakınındaki enerji şirketi ENI'ye ait petrol rafinerisinde meydana gelen şiddetli patlama, bölgedeki halkı korkuttu. Olayda 2 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı ve 3 kişi kayboldu.

Patlama ve Yangın

Pazartesi sabahı Calenzano beldesinde gerçekleşen patlama, çevredeki yerleşim yerlerinden de duyuldu. Olay yerinden yükselen siyah dumanlar, bölgedeki halk arasında endişeye yol açtı. İtfaiye ekipleri, yangını yaklaşık 3 saat içinde kontrol altına aldı.

Toskana Bölgesi'nden Açıklamalar

Toskana Bölgesi Sağlık Kurumu (ASL) tarafından yapılan açıklamada, yaralılardan 3'ünün durumunun ciddi olduğu belirtildi. Ayrıca, patlamada kaybolan 3 kişi için arama çalışmaları sürmektedir. Toskana Bölgesi Çevre Ajansı (ARPAT) ise yangının çıkardığı duman bulutunun sağlık açısından risk oluşturmadığını açıkladı.

Demir Yolu Seferleri Yeniden Başladı

Olay sonrası, patlamanın yaşandığı rafinerinin yakınından geçen ve ihtiyaten durdurulan demir yollarındaki Floransa-Bologna, Floransa-Prato ve Floransa-Pistoia seferlerinin yeniden başladığı bildirildi.

Resmi Kurum ve Siyasetçilerden Taziye Mesajları

ENI, Calenzano’daki patlamanın yakıt deposunda çıkan yangından kaynaklandığını duyurdu. Olayla ilgili Adalet Bakanlığı Prato Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Senato Başkanı Ignazio La Russa, Temsilciler Meclisi Başkanı Lorenzo Fontana ve Başbakan Yardımcısı Antonio Tajani da taziye mesajları yayımladı. Ayrıca, sol muhalefet partileri, sağ iktidarı parlamentoya çağırarak bilgi talep etti.