İtalya'dan Almanya'ya İade Edilen PKK Üyesi Tutuklandı

İtalya'dan Almanya'ya İade Edilen Zanlı Tutuklandı

Almanya, İtalya'dan iade edilen bir şüpheliyi terör örgütü PKK üyesi olduğu gerekçesiyle tutukladı. Federal Başsavcılık, bu durumu resmi bir açıklama ile duyurdu.

Şüphelinin Kimliği ve Yakalanma Süreci

Açıklamada, 14 Şubat'ta Avrupa çapında tutuklama emri çıkarılan Selahattin K. adlı zanlının 12 Haziran tarihinde İtalya’da yakalandığı belirtildi. Selahattin K., cezaevinde bulunduğu sürede Almanya’ya iade edildi.

Gözaltına Alınma ve Tutuklama

Selahattin K., 16 Ağustos'ta Frankfurt Havalimanı’nda gözaltına alındı ve ertesi gün çıkarıldığı mahkeme tarafından terör örgütü PKK üyesi olduğu gerekçesiyle tutuklandı.

PKK ile İlişkisi

Açıklamalara göre, Selahattin K, Ocak 2014 ile Temmuz 2015 arasında PKK'nın kadrosunda bulunmuş, Almanya’da iki bölgede örgütün sözde sorumlusuydu. Terör örgütünün organizasyonu, eleman temini ve propaganda faaliyetlerini koordine ettiği bildirildi.