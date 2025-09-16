İtalya'dan Gazze Harekatına Tepki: Tajani Karşı Çıktı

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Roma'nın İsrail'in Gazze kentini işgal etmek için başlattığı saldırıya karşı olduğunu bildirdi.

Tajani'nin açıklamaları

Bakan Tajani, Skytg24 kanalına yaptığı açıklamada, "Her zaman Gazze'deki saldırıya karşı olduğumuzu söyledik çünkü bu, siviller için riskler taşıyor. Kesinlikle Hamas'ı savunmak için değil, Hamas rehineleri canlı kalkan olarak kullanıyor." dedi.

Tajani, esirlerin koşulsuz serbest bırakılması ve saldırıların sona ermesiyle birlikte ateşkes sürecini hızlandırmaları gerektiğini belirterek, "Son aylarda Gazze'de zaten bir katliam gördük. Kolay olmayacak." diye konuştu.

Hükümetten ve muhalefetten tepkiler

Savunma Bakanı Guido Crosetto, Roma'daki bir forumda yaptığı konuşmada, "Gazze'ye yönelik saldırının İsrail için iyi olduğunu düşünmüyorum." yorumunu yaptı.

Diğer yandan ana muhalefetteki merkez sol Demokratik Parti (PD) ile diğer muhalefet partisi 5 Yıldız Hareketi (M5S), Başbakan Giorgia Meloni liderliğindeki sağ koalisyon hükümetinden Gazze'de yaşananlara ilişkin parlamentoya ivedi şekilde bilgi vermesini istedi.

M5S Meclis Grup Başkanvekili Riccardo Ricciardi, hükümete tepki göstererek, "Meloni’nin Meclis’e gelerek hükümetin ne yapmak istediğine dair net ifadeler ve siyah-beyaz bir oylama yapmasını talep ediyoruz. Tajani’nin sıradan sözlerini dinlemekten bıktık. İki ihtimal var, ya suç ortağısınız ya da tamamen yetersizsiniz. Gazze bugün ölüyor ve onunla birlikte tüm Batı ve Avrupa değerleri de ölüyor." ifadelerini kullandı.

Askeri gelişmeler

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentini işgal için gece saatlerinde kara saldırılarına başladığını açıklamıştı. Kara saldırılarına şu an için iki tümenin katıldığı, üçüncüsünün de ilerleyen günlerde dahil olacağı ifade edilmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da yolsuzluk davası duruşmasında, Gazze kentine şiddetli saldırılar başlattıklarını söylemişti.