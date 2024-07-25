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İtalya'dan Gazze İçin Acil Yardım Çağrısı

İtalya, Gazze'deki insani krizden derin endişe duyduğunu belirterek bölgedeki gerilimi azaltma sözü verdi.

Yayın Tarihi: 25.07.2024 15:21
Güncelleme Tarihi: 25.07.2024 15:21
İtalya'dan Gazze İçin Acil Yardım Çağrısı

İtalya'dan Gazze'ye Yönelik Endişeler

İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ve Başbakan Giorgia Meloni, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile gerçekleştirdikleri görüşmede Gazze'deki insani durumla ilgili kaygılarını dile getirdiler.

Başbakanlıkta Önemli Görüşme

İtalya'nın başkenti Roma'daki Başbakanlık Konutu Palazzo Chigi'de düzenlenen toplantıda Meloni, "Gazze'deki insani durumdan güçlü bir endişe duyuyorum" diyerek bölgedeki durumun ciddiyetine dikkat çekti.

İtalya'nın Taahhütleri

Meloni, İtalya'nın gerilimi düşürme konusundaki taahhüdünü yineleyerek, barış sürecine katkıda bulunma konusundaki kararlılığını vurguladı. Cumhurbaşkanı Mattarella ise, Gazze'de insan haklarına saygı gösterilmesi gerektiğine işaret ederek, çatışmaların daha fazla tırmanmasını önlemek amacıyla adımlar atılması gerektiğini belirtti.

Ateşkes Çağrısı

Görüşmeye katılan İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, toplantı öncesinde yaptığı açıklamada ateşkesin sağlanması için "mümkün olan her şeyin yapılması gerektiği" mesajını verdi.

Özgür Filistin Sloganları

Herzog, Chigi Sarayı'na giriş yaptığı sırada, Filistin destekçilerinin oluşturduğu bir grup "Özgür Filistin" sloganları atarak protesto eyleminde bulundu.

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