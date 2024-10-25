İtalya'dan Gazze'ye İnsani Yardım: 15 Kamyon Gıda Malzemesi Gönderildi

İtalya, Gazze İçin Kritik İnsani Yardım Gönderdi

İtalya, Dünya Gıda Programı'na (WFP) 15 kamyon gıda ve insani yardım malzemesi teslim etti. İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'e silah göndermediklerini vurguladı.

Açılış Töreni Cenova'da Gerçekleşti

Ülkenin kuzeybatısındaki Cenova kentinin limanında düzenlenen törenle, "Gazze için Gıda" girişimi çerçevesinde, yardımların teslimatı yapıldı. Bu girişim, Birleşmiş Milletler'in (BM) ilgili kuruluşlarıyla birlikte mart ayında başlatılmıştı.

Yardımın Güvenli Geçişi

Tören sırasında konuşan Tajani, 21 Ekim'de İsrail ve Filistin ile temaslarda bulunduğunu hatırlatarak, "İsrail hükümetinden, yardımın herhangi bir risk olmadan geçebileceğine dair güvence aldım. Kamyonlar, Cenova ve Gioia Tauro limanlarından ayrılacak ve Ürdün üzerinden geçecekler." dedi.

Silah Gönderiminin Durdurulması

Tajani, İsrail'e silah ambargosu konusunda sorulan soruya ise, "Biz 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'e silah göndermiyoruz. Askeri malzeme satış sözleşmelerinin tamamı durduruldu çünkü yasa bunu gerektiriyor. Yeni sözleşme de imzalanamayacak." ifadelerini kullandı.

Eski sözleşmelerin titiz bir değerlendirmenin ardından askıya alındığını belirten Antonio Tajani, böylelikle tedarikin durumla uyumsuz bir şekilde kullanılmasının önüne geçildiğini sözlerine ekledi. Bu konudaki tutarlılığın ve yasaya saygının önemli olduğuna dikkat çekti.