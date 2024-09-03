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İtalya'dan Gonzalez'e Yönelik Tutuklama Emrine Kınama

İtalya Dışişleri Bakanlığı, Venezuela'da muhalefet adayı Gonzalez için çıkarılan tutuklama emrini şiddetle kınadı.

Yayın Tarihi: 03.09.2024 23:17
Güncelleme Tarihi: 03.09.2024 23:17
İtalya'dan Gonzalez'e Yönelik Tutuklama Emrine Kınama

İtalya, Venezuela'daki Tutuklama Emrini Kınıyor

İtalya Dışişleri Bakanlığı, Venezuela'nın 28 Temmuz'daki devlet başkanlığı seçiminde muhalefet koalisyonunun adayı olan Edmundo Gonzalez için çıkarılan tutuklama emrini sert bir dille kınadı.

Gonzalez İçin Tutuklama Emri

Bakanlıktan gelen yazılı açıklamada, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani’nin talimatıyla, Venezuela’nın Roma Büyükelçiliği Maslahatgüzarı'nın Bakanlığa çağrıldığı ifade edildi. Açıklamada, "İtalyan hükümeti ve parlamento, 28 Temmuz seçimleri sonrası gelişmeleri büyük bir endişeyle takip ediyor. Seçim belgelerinin hızlıca yayımlanması ve bağımsız değerlendirilmesi yönündeki talebimizi yinelemek istiyoruz," denildi.

Krizin Derinleşmesi

İtalya, Edmundo Gonzalez üzerine kurgulanan tutuklama kararıyla ilgili olarak, siyasi tutukluların serbest bırakılması için de bir hatırlatmalarını yaptı. Açıklamada, özellikle İtalya vatandaşlığını taşıyan tutukluların durumuna dikkat çekildi.

Seçim Sonuçları ve Muhalefetin Tepkisi

Venezuela Ulusal Seçim Konseyi (CNE), 29 Temmuz’da açıkladığı resmi sonuçlara göre, Nicolas Maduro seçimleri %51,20 oy oranıyla kazanarak üçüncü kez devlet başkanı oldu. Buna karşın muhalefet koalisyonu adayı Edmundo Gonzalez ve önde gelen muhalif lider Maria Corina Machado, sonuçları kabul etmediklerini belirtti.

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