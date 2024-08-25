İtalya’dan İran’a Gerilimi Düşürme Çağrısı

İtalya ve İran Arasında Tansiyonu Düşürme Çağrısı

İtalya'nın Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, İran'ın yeni Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, bölgedeki gerginliğin azaltılması için önemli bir çağrıda bulundu. Tajani, özellikle Lübnan ve Kızıldeniz’deki tansiyonun düşürülmesi gerektiğini vurgulayarak bu konuda destek istedi.

Görüşmelerin Önemi

Tajani, X platformunda yaptığı paylaşımda, Erakçi’ye gerginliklerin hafifletilmesi ve Kahire’deki görüşmelere yardımcı olunması gerektiğini iletti. "Gazze’de ateşkes, Orta Doğu’da kalıcı barış için kritik bir adım olmaya devam ediyor," şeklinde konuştu.

Önceki Görüşmeler

Bakan Tajani, 12 Ağustos'ta İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakıri ile Orta Doğu üzerindeki gelişmeleri ele almıştı. Ayrıca, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni de 8 Ağustos'ta İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile benzer bir konuda telefon görüşmesi yapmış ve bölgedeki gerginliğin artmaması için diyalog yolunun yeniden açılması gerektiğine dikkat çekmişti.