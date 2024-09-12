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İtalya'dan İran'a Silah Tedariki Kınaması

Başbakan Yardımcısı Antonio Tajani, İran'ın Rusya'ya silah tedarikini kınadı ve Ukrayna'ya destek mesajı verdi.

Yayın Tarihi: 12.09.2024 14:26
Güncelleme Tarihi: 12.09.2024 14:26
İtalya'dan İran'a Silah Tedariki Kınaması

İtalya'dan Sert Mesaj

İtalya’nın Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, İran'ın Rusya'ya sağladığı silah tedarikini kesin bir dille kınadığını duyurdu.

Ukrayna'ya Destek Vurgusu

Tajani, Bakanlığın resmi internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın yeni Dışişleri Bakanı Andriy Sibiga ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesine değindi. Görüşmede, İtalya'nın Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü ve bağımsızlığını destekleme konusundaki kararlılığını ifade etti.

G7 Zirvesi ve Enerji Altyapısı

Bakan, New York'ta düzenlenecek olan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu sırasında Ukrayna'nın ele alınacağının yanı sıra, G7 Dışişleri Bakanları toplantısına ev sahipliği yapacaklarını bildirdi. Bu toplantının, İtalya'nın G7 Dönem Başkanlığı dönemi için önemli bir unsur olacağını vurguladı.

Enerji Altyapısına Yönelik Çalışmalar

Tajani, Ukrayna'nın enerji altyapısının yeniden inşası yönünde Kiev ve Washington ile iş birliği yaptıklarını ve bu süreçte diğer uluslararası ortakları da dahil edeceklerini belirtti. Sezon değişikliği göz önüne alınarak bu çalışmaların hız kazanacağını ifade etti.

İran'ın Silah Tedariki Riskleri

Son olarak, İran'ın Rusya'ya yaptığı silah tedarikinin, Avrupa güvenliğine ciddi tehditler oluşturduğunu ve mevcut durumu daha da kötüleştirme riski taşıdığını sözlerine ekledi. Aynı zamanda, 2025 yılında Roma'da gerçekleştirilecek Ukrayna'nın yeniden inşasına dair konferans hakkında detayları da Sibiga ile paylaştığını söyledi.

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