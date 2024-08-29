İtalya'dan İsrail'e Yaptırımlar Konusunda Sert Eleştiriler

İtalya Dışişleri Bakanı'ndan Yaptırımlara Tepki

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’in, İsrail bakanlarına yönelik yaptırımlar önerisinin gerçekçi olmadığını ifade etti.

Diplomasi Vurgusu

Tajani, Brüksel'de düzenlenen AB Dışişleri Bakanları toplantısı öncesinde yaptığı açıklamada, "Yaptırımların İsrail'i barış anlaşmasına ikna etme yolu olmadığını" belirtti. "Daha fazla diplomasiye ihtiyacımız var," diye ekledi.

İtalyan Silahları ve Kullanım Kısıtlamaları

Tajani, Ukrayna'ya gönderilen İtalyan silahlarının yalnızca savaş alanında kullanılacağına vurgu yaptı. "Bizim için bu silahlar sadece Ukrayna'da geçerli; NATO olarak bizim de Rusya ile bir savaşımız yok," ifadesini kullandı.

Venezuela'daki Siyasi Tutuklular

Venezuela'daki siyasi tutukluların serbest bırakılmasına ilişkin de açıklamalarda bulunan Tajani, "İtalyan vatandaşı olan siyasi tutuklular derhal serbest bırakılmalıdır," dedi.

AB Komisyonu Adaylık Süreci

Ayrıca, AB Komisyonu için İtalya'nın aday göstermediğine dikkat çeken Tajani, Raffaele Fitto’nun niteliklerine övgülerde bulundu ve, "Önemli olan Avrupa'nın çıkarları için çalışacak bir isim bulmak," dedi.

Brüksel'den Gazze Açıklaması

Ayrıca, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, Gazze'de ateşkes ve aşılama meselelerine değinen Tajani, "Gazze'ye 1,2 milyon doz aşı gönderildiği bilgisi sevindirici," dedi.

Bütün bu gelişmeler, uluslararası ilişkilerde diplomatik çözümlerin ve işbirliğinin önemine bir kez daha dikkat çekiyor.