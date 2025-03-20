İtalya'dan İsrail'in Gazze Saldırılarında Sıkı Tepki: Milletvekilleri Korkunç Durumu Kınadı

İtalya'dan Sert Tepki: Gazze'deki Saldırılar Kınandı

İtalyan milletvekilleri, İsrail'in Gazze'deki son bombalı saldırılarına karşı güçlü bir tepki gösterdi. Temsilciler Meclisi’ndeki oturumda söz alan 5 Yıldız Hareketi (M5S) Milletvekili Stefania Ascari, durumun ciddiyetine dikkat çekerek, "Ateşkes hiç başlamadı ve bunu söylemek gerekiyor" dedi.

Ascari, konuşmasında, "Bu sabah gördüğüm ilk görüntü, İsrail bombardımanında hayatını kaybeden iki yaşındaki bir çocuğun cesediydi. Yanımda 8 yaşındaki kızım vardı; onunla birlikteyken, Gazze'deki ailelerin yaşadığı acının ne kadar derin olduğunu düşündüm," ifadelerini kullandı.

Ascari, bir günde 400 kişinin hayatını kaybettiğini, bu sayıdan 130'unun çocuk olduğunu belirtti. "Hayır, ateşkes hiç başlamadı. Çünkü bu terörist devlet, savaş suçları işlemenin sonuçlarından korkmuyor. Netenyahu, insani yardımlar için geçişe izin vermiyor," diyerek durumu eleştirdi.

Çocukların Ölümü ve İnsanlık

Ascari, Gazze'de yaşananların yalnızca bir siyasi krizin ötesinde olduğunu ifade etti. "Olayların korkunçluğu karşısında neler olup bittiğinin farkında mıyız? Gazze'yi izlerken, bir tatil beldesi inşa etmekten bahsedenleri düşünmeden edemiyorum," diye ekledi.

Konuşmasını sürdüren Ascari, Bakan Antonio Tajani'ye seslenerek, "Bu çocukların masum kurbanlar mı yoksa terörist mi olduğunu söylemesini isteyeceğim," ifadelerini kullandı. "Hukuk, adalet ve insanlık kaybedildi. Haydi, yeniden insan olalım!" dedi.

Fratoianni'den Sert Eleştiriler

Temsilciler Meclisi'nde söz alan Yeşil ve Sol İttifak (AVS) partisi milletvekili Nicola Fratoianni, Başbakan Giorgia Meloni'nin durumu tanımlamasının haklı olduğuna dikkat çekerek, Avrupa'nın bu konuda daha fazla harekete geçmesi gerektiğini vurguladı.

Fratoianni, "Avrupa, bu sessizlik içinde ölüyor. Yeter artık! İlişkilerimizi sorgulamalıyız; bu duruma karşı koymazsak, onurumuz da kaybolacak," dedi.

İsrail Saldırıları Yeniden Başladı

İsrail ordusu, Gazze'deki ateşkesi bozarak 19 Ocak'ta başlayan saldırılara yeniden başladı. İlgili açıklamalarında, 400'den fazla kişinin hayatını kaybettiği ve 500'den fazla kişinin yaralandığı belirtildi. Bu saldırılar, Başbakan Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın talimatlarıyla gerçekleştirildi.”