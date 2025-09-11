İtalya'dan Küresel Sumud Filosu: Siracusa'dan Denize Açılan Tekneler Gazze'ye Doğru

İtalya'dan Küresel Sumud Filosu Siracusa'dan Denize Açıldı

İsrail'in Gazze'ye uyguladığı abluka ve Filistin'le dayanışma amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na İtalya'dan katılacak tekneler, Sicilya adasındaki limanlardan denize açılmaya başladı. Filoya İspanya'dan 31 Ağustos'ta başlayan seferle katılımlar devam ediyor ve şu anda bazı ekipler Tunus'ta bulunuyor.

Teknelerin hareketi ve rotası

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Sicilya'nın doğusundaki farklı limanlarda hazırlıklarını sürdüren çok sayıda tekne, bu sabah halat çözerek Akdeniz'e açıldı. Teknelerin Filistin bayraklarıyla donatıldığı görüldü. Katanya ve Augusta gibi limanlardan hareket eden tekneler, Gazze'ye seyre geçmeden önce adanın güneyindeki Siracusa kentine uğradı. Siracusa Limanı'na ulaşan tekneler, kıyıda toplanan destekçiler tarafından 'Özgür Filistin' sloganlarıyla karşılandı.

İtalya delegasyonu: Parlamenterler ve katılımcılar

İtalya'dan açılan teknelerde 4 parlamenter yer alıyor: Demokratik Parti'den (PD) Temsilciler Meclisi Milletvekili Arturo Scotto ve PD Avrupa Parlamentosu Milletvekili Annalisa Corrado, 5 Yıldız Hareketi'nden (M5S) Senatör Marco Croatti ile Yeşil-Sol İttifak'ın Avrupa Parlamentosu Milletvekili Benedetta Scuderi filo ile beraber Gazze'ye doğru yolculuk yapıyor.

Siracusa'daki basın toplantısı ve mesajlar

Teknelerin İtalya'dan ayrılmadan önceki son durağı olan Siracusa Limanı'nda aktivistler bir basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısında konuşan Küresel Sumud Filosu İtalya Sözcüsü Maria Elena Delia, Sicilya'ya teşekkür ederek yönlerinin Gazze olduğunu ve 'buradan Tunus'a gitmeyeceklerini, oradan gelecek teknelerle denizde buluşup yola devam edeceklerini' söyledi.

Delia, Gazze'nin her gün öldüğünü vurgulayarak, 'İsrail'in istediği her şeyi yapamayacağını, uluslararası hukuku tamamen cezasız bir şekilde ihlal edemeyeceğini söyleyecek cesarete sahip olmalıyız. Bu, sona ermeli; bu yüzden bize yardım edin, bizi takip edin.' ifadelerini kullandı. Delia ayrıca hareketlerinin barışçıl olduğunu ve şiddet yanlısı olmadıklarını belirterek, 'İtalyan hükümetinden, İtalyan vatandaşlarının İsrailliler tarafından kaçırılması, rehin alınması veya hapsedilmesi durumunda onları korumasını istiyoruz.' dedi.

Delia ayrıca İtalya'dan 150-160 kişi'nin 18 tekne ile filoya katılacağını ve ilerleyen saatlerde yola koyulacaklarını bildirdi.

Filoya katılacak İtalyan parlamenterlerden M5S Senatörü Marco Croatti ise, İsrail'in uyguladığı ablukayı kırıp taşıdıkları yardım malzemelerini Gazze'ye ulaştırmaları gerektiğini belirterek, 'Bu bariyeri aşmamız gerekiyor. Bu insanlara ulaşmamız lazım. Malzemelerin teslimatında bile suç teşkil eden operasyonlar yürütüyorlar. Yeni bir yol oluşturmamız gerekiyor ve mutluyuz, yaptığımız şeyin tüm insanlar tarafından desteklendiğinden eminiz.' diye konuştu.

Hükümetten açıklama

Sabah saatlerinde Senato Genel Kurulu'nda konuşan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Küresel Sumud Filosu'na katılan İtalyanlar için İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar'ı aradığını belirterek, 'Bu girişime katılan 58 İtalyan vatandaşı'na diplomatik ve konsolosluk yardımı sağlayacağız.' ifadesini kullandı.

Küresel Sumud Filosu: Kısa tarihçe

Küresel Sumud Filosu, Filistin ile dayanışma ve İsrail'in ablukasını kırmak amacıyla 44'ten fazla ülkenin desteğiyle oluşturulan uluslararası sivil yardım filosu. Filoya bağlı tekneler 31 Ağustos'ta İspanya'nın Barselona kentinden Gazze'ye doğru yola çıkmıştı. Aynı gün Cenova'dan da toplamda 300 ton yardım malzemesi taşıyan birkaç tekne filoya katılmak üzere Akdeniz'e açılmıştı.

İspanya'dan yola çıkan tekneler, 7 Eylülde Tunus'a ulaşmaya başlamıştı. Tunus'ta bulunan filoya, 8 ve 9 Eylül gecelerinde drone saldırısı düzenlendi.

'Sumud' Arapça'da 'kararlılık' veya 'sarsılmaz azim' anlamlarına geliyor. 1967'deki Altı Gün Savaşı'nın ardından Filistin halkı arasında baskı ve direnişi anlatan bir kavrama dönüşen Sumud; toprakta kalma, Filistin kimliğinin ve kültürünün korunması ile şiddet içermeyen sivil itaatsizlik ve alternatif kurumlar inşa etme yollarını ifade ediyor. Filistin'de zeytin ağacı ve köylü hamile kadın imgeleri bu kavramı tasvir etmek için kullanılıyor.