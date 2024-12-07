İtalya'dan Suriye İçin Piyasa Çözüm Vurgusu: Doha Görüşmelerine Destek

İtalya'dan Suriye İçin Piyasa Çözüm Vurgusu

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Suriye'de askeri bir çözüm arayışını reddettiklerini ve Katar'ın başkenti Doha'daki görüşmelere güvendiklerini belirtti.

Doha Görüşmeleri ve Suriye'deki İtalyan Vatandaşları

Tajani, Dışişleri Bakanlığı'nda yaptığı açıklamalarda, Suriye'deki gelişmelerle ilgili bölgedeki büyükelçilerle bir araya geldiğini ifade etti. Tajani "Bizim desteklediğimiz hedef, Suriye'de barış ve istikrarı garanti altına alacak, askeri olmayan, siyasi bir çözümdür. Doha'daki görüşmelere güveniyoruz ve destek veriyoruz," dedi.

Doha'da düzenlenen toplantılara Türkiye, Rusya, İran ve Birleşmiş Milletler'in katıldığını hatırlatan Tajani, "Bu toplantıdan bir siyasi anlaşma bekliyoruz ve tüm tarafları bu yönde teşvik ediyoruz," açıklamasında bulundu.

Suriye'deki İtalyan Vatandaşlarının Güvenliği

Tajani, Suriye'deki 300 civarındaki İtalyan vatandaşının güvenliğinden endişe duyduklarını ve tahliye çalışmalarının sürdüğünü belirtirken, "Sivillerin korunması bizim önceliğimiz," ifadesini kullandı. Ayrıca, Şam'daki büyükelçiliklerinin tahliye organizasyonuna hazır olduğunu bildirdi.

Son Gelişmeler

Suriye'deki çatışmalarla ilgili bilgiler veren Tajani, 27 Kasım'da Halep ilinin batı kırsalında başlayan çatışmaların ardından rejim karşıtı grupların büyük ilerlemeler kaydettiğini ifade etti. Özellikle 30 Kasım'da Halep'in merkezi ve İdlib'in tamamının bu grupların kontrolüne geçtiğini vurguladı.

Rejim karşıtı grupların başkent Şam'a açılan stratejik önemdeki Humus ilinde bazı yerleşimleri ele geçirdiğini de ekleyen Tajani, Dera ve Suveyda illerinde de muhaliflerin önemli başarılar elde ettiğini belirtti.

Suriye'ye odaklanan bu açıklamalar, Ortadoğu bölgesindeki istikrarın sağlanması yönünde önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.