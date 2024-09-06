İtalya'dan Tahran'a Uyarı: İran Silahları Rusya'ya Tehlike Oluşturuyor

İtalya'dan Kritik Açıklama

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, İran'dan Rusya'ya silah sevkiyatının uluslararası güvenlik açısından ciddi bir tehdit oluşturduğunu ifade etti.

Gerilime Karşı Önlem Çağrısı

Tajani, X platformu üzerinden yaptığı paylaşımda, "İran silahlarının Rusya'ya tedariki, uluslararası güvenlik için büyük bir tehlike oluşturuyor. Tahran'ın gerilimi tırmandırmaktan kaçınmasını istiyoruz," dedi.

G7 Dönem Başkanlığı ve AB İş Birliği

Bakan Tajani, "G7 Dönem Başkanı olarak ve Avrupa Birliği ile birlikte, Ukrayna'nın özgürlüğünü koruyacak daha fazla caydırıcı önlemin hayata geçirilmesine destek vermeye hazırız," şeklinde yorumda bulundu. Bu ifadeler, uluslararası iş birliği ve barış çabalarının önemini vurgulamaktadır.