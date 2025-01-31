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İtalya, DeepSeek Yapay Zeka Uygulamasına Erişim Engeli Getirdi

İtalya, DeepSeek yapay zeka uygulamasının veri koruma ihlalleri nedeniyle erişimini engelledi ve soruşturma başlattı.

Yayın Tarihi: 31.01.2025 00:14
Güncelleme Tarihi: 31.01.2025 00:14
İtalya, DeepSeek Yapay Zeka Uygulamasına Erişim Engeli Getirdi

İtalya'da DeepSeek'e Erişim Engeli

İtalya'nın Kişisel Verilerin Korunması Kurumu (GPDP), Çinli yapay zeka uygulaması DeepSeek'e erişim engeli getirdi. Kurumdan yapılan yazılı açıklamaya göre, "Hangzhou DeepSeek Yapay Zeka" ve "Pekin DeepSeek Yapay Zeka" şirketlerine ait DeepSeek chatbot hizmetinin İtalyan kullanıcıların verilerini işlememesi amacıyla bu acil tedbir alındı.

Kararın Nedenleri

Açıklamada, "İtalyan kullanıcıların verilerini korumak amacıyla alınan karar, bugün şirketlerden alınan ve tamamen yetersiz bulunan bilgilendirme sonrası yürürlüğe konuldu." ifadesine yer verildi. Öte yandan, GPDP erişimin engellenmesi dışında DeepSeek'e yönelik eş zamanlı bir soruşturma başlatıldığını da duyurdu.

Önceki İncelemeler

GPDP, dün de diğer Çinli yapay zeka uygulamalarına inceleme başlatarak, hangi kişisel verilerin, hangi kaynaklardan, hangi amaçlarla ve yasal olarak nasıl toplandığını doğrulamalarını talep etmişti. İtalya'da çarşamba gününden itibaren DeepSeek uygulaması dijital mağazalardan indirilemez hale geldi.

OpenAI ve Önceki Olaylar

GPDP, Mart 2023'te ABD merkezli OpenAI'nin ChatGPT uygulamasına kişisel verileri toplama kurallarını ihlal ettiği şüphesiyle dava açmış ve uygulamanın erişimini geçici olarak durdurmuştu. ChatGPT'nin kullanıcı gizliliğini koruma konusundaki taahhütlerinin ardından İtalya, Nisan 2023'te erişim engelini kaldırmıştı.

DeepSeek'in Yükselişi

Çin'deki High-Flyer Capital Management fonunun desteklediği DeepSeek, diğer yapay zeka rakiplerine göre düşük maliyetle ve az sayıda çip kullanarak geliştirdiği açık kaynaklı yeni modeli DeepSeek-R1'i, 20 Ocak'ta piyasaya sürdü. Hızla popülerlik kazanan yapay zeka modeli, uygulama mağazalarında ABD merkezli ChatGPT'yi geride bırakarak en çok indirilen yapay zeka uygulaması haline geldi.

Çinli şirketin düşük maliyetli yapay zeka modeli piyasaya sürmesi, özellikle ABD'deki Batılı şirketlerin sektördeki hâkimiyetine ve büyük harcamalarına ilişkin algıları sorgulatırken, küresel piyasalarda teknoloji hisselerinde baskı yaratmıştı.

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