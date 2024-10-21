İtalya Dışişleri Bakanı Ramallah'ta Filistin Başbakanı ile Görüştü

İtalya Dışişleri Bakanı Ramallah'ta

Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa ile İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Ramallah'ta bir araya geldi. Görüşmede, özellikle Gazze Şeridi'ndeki son gelişmeler ele alındı.

Son Gelişmeler ve Açıklamalar

Toplantıda, Gazze Şeridi'nde İsrail tarafından gerçekleştirilen saldırılar ve Filistinlilerin maruz kaldığı insani kriz konuları masaya yatırıldı. Başbakan Mustafa, İsrail'in yürüttüğü öldürme ve aç bırakma politikalarının barış getirmeyeceğini vurgulayarak, Batı Şeria'nın da benzer bir duruma düşmemesi gerektiğini belirtti. Mustafa'nın Çağrısı

Mustafa, uluslararası topluma İsrail'in Filistin'in vergi gelirlerine yaptırım uygulamasının sona erdirilmesi ve alıkonulmuş fonlarının bırakılması için baskı yapması çağrısında bulundu.

İsrail’in Saldırı Planları

İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'na yönelik hava saldırılarıyla başlayan süreçte, kara harekatları da devreye girdi. Bu saldırıların, özellikle Filistinlileri bölgeden tahliye etmeye yönelik planın bir parçası olduğu düşünülüyor.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, merkezler için boşaltma uyarısında bulunmuş ve tahliye edilmesi gereken bölgelerin haritasını paylaşmıştı. Bu harita, geçmişte ortaya atılan "generallerin planı" olarak bilinen bir planla örtüşmekte.

Bu plan, Filistinlilerin Gazze'nin kuzeyinden zorla göç ettirilmesini ve ardından bölgenin kuşatılması, gıda ve su girişinin engellenmesini öngörüyor. Plan, direnişçileri “ölüm ya da teslim olma” durumuyla karşı karşıya bırakmayı amaçlıyor. İsrail hükümetinin bu plan hakkında resmi bir açıklama yapmadığı belirtiliyor.