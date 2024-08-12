İtalya Dışişleri Bakanı Tajani'den İran'a Uyarı

İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani'den İran'a Çağrı

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakıri ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinin detaylarını paylaştı. Görüşmede, Tajani'nin İran'ın tepkisinin kaçınılmaz olduğu uyarısına dikkat çektiği belirtildi.

Umarız Gerilim Tırmanmaz

Tajani, X platformu üzerinden yaptığı açıklamada, "Ilımlı ve yapıcı bir yaklaşım sergilemelerini talep ettim. Şimdi bölgedeki çatışmaları alevlendirecek tepkilerden kaçınmak gerekiyor. Masum sivillerin yaşamına son verin," ifadesini kullandı.

İtalyan basınına yaptığı açıklamalarda ise, Tajani, "İranlı meslektaşım, bana Tahran’ın tepkisinin kaçınılmaz olduğunu söyledi. Ancak, ben de bölgede gerilimi artıracak bir adımın büyük bir hata olacağına işaret ettim. Bunun bedelini en çok sivil halk ödeyecektir," dedi.

Ateşkes Müzakereleri Üzerine Görüşme

Antonio Tajani, İranlı mevkidaşına, Gazze'deki ateşkes müzakerelerinin değerlendirilmesi gerektiğinin altını çizdi.