Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

İtalya Dışişleri Bakanı Tajani'den İran'a Uyarı

İtalya'nın Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, İran'dan yapıcı bir yaklaşım beklediklerini dile getirdi.

Yayın Tarihi: 12.08.2024 22:02
Güncelleme Tarihi: 12.08.2024 22:02
İtalya Dışişleri Bakanı Tajani'den İran'a Uyarı

İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani'den İran'a Çağrı

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakıri ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinin detaylarını paylaştı. Görüşmede, Tajani'nin İran'ın tepkisinin kaçınılmaz olduğu uyarısına dikkat çektiği belirtildi.

Umarız Gerilim Tırmanmaz

Tajani, X platformu üzerinden yaptığı açıklamada, "Ilımlı ve yapıcı bir yaklaşım sergilemelerini talep ettim. Şimdi bölgedeki çatışmaları alevlendirecek tepkilerden kaçınmak gerekiyor. Masum sivillerin yaşamına son verin," ifadesini kullandı.

İtalyan basınına yaptığı açıklamalarda ise, Tajani, "İranlı meslektaşım, bana Tahran’ın tepkisinin kaçınılmaz olduğunu söyledi. Ancak, ben de bölgede gerilimi artıracak bir adımın büyük bir hata olacağına işaret ettim. Bunun bedelini en çok sivil halk ödeyecektir," dedi.

Ateşkes Müzakereleri Üzerine Görüşme

Antonio Tajani, İranlı mevkidaşına, Gazze'deki ateşkes müzakerelerinin değerlendirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

İLGİLİ HABERLER

Emekli olacakları harekete geçirecek açıklama! 15.800 TL emekli maaşı bağlanabilir

TCKN 6 ve 8 olanlar dikkat! Ziraat Bankası IBAN'a 16 Ağustos 18.00'da yatacak

Muhtemel kulis! Asgari ücretlilerin yüzü Ekim’de gülecek deniliyor

54 İL geneline kamu bankasından alım çağrısı! Bankaya yüzlerce görevli aranıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

İlk-Orta Lise öğrencilerine belediye desteği! 9 ay 600 TL ödenecek

Emekli olacakları harekete geçirecek açıklama! 15.800 TL emekli maaşı bağlanabilir

Muhtemel kulis! Asgari ücretlilerin yüzü Ekim’de gülecek deniliyor

Süt ve süt ürünlerine dev zam kapıda! Kabul edilirse o tarihte yüzde 43 artacak

En son Temmuz'da zamlanmıştı! Ağustos bitmeden yüzde 30'luk bir zam daha açıklandı

TOKİ son dakika açıklaması! Aylık 6300 liraya 32 ilde satışlar başladı

Okulların açılmasına ramak kala MEB'den müjde! Bölgeye göre meslek ve teknik liseleri açılacak

54 İL geneline kamu bankasından alım çağrısı! Bankaya yüzlerce görevli aranıyor

8 bankanın promosyon rekabeti o kişilere yaradı! 35.000 TL ödenecek

60 KPSS ile itfaiye alımı açıldı! O ilde yaşayanlara dolgun maaşlı kariyer

O üniversiteye KPSS’li KPSS’siz personel aranıyor! Yüksek maaşla herkes başvuracak

TCKN 6 ve 8 olanlar dikkat! Ziraat Bankası IBAN'a 16 Ağustos 18.00'da yatacak