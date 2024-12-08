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İtalya Dışişleri Bakanı Tajani: "Esed Rejimi Artık Yok"

İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Suriye'deki Esed rejiminin sona erdiğini ve durumun netleştiğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 08.12.2024 16:56
Güncelleme Tarihi: 08.12.2024 16:56
İtalya Dışişleri Bakanı Tajani: "Esed Rejimi Artık Yok"

İtalya Dışişleri Bakanı Tajani, Esed Rejiminin Çöktüğünü Duyurdu

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Suriye'de çöken Baas rejiminin devrik lideri Beşşar Esed ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Tajani, Esed rejiminin artık var olmadığını vurgulayarak, "Esed'in başına ne geldiği bilinmiyor. Kesin bir bilgimiz yok. Ancak rejimin yenilgisinin açık olduğuna inanıyorum." dedi.

Kriz Masası Toplantısı ve Elçilik Ziyareti

Tajani, Suriye'deki gelişmeler ışığında Dışişleri Bakanlığında kriz masası toplayarak İtalyan basınına bilgi verdi. Bu sabah, Şam'da rejim karşıtı güçlerin İtalya'nın Şam Büyükelçiliği konutuna girdiğini ifade eden Tajani, "Herhangi bir şiddet olayı olmadı. Ne büyükelçi ne de jandarma zarar gördü. Sadece 3 arabayı götürdüler." dedi.

Büyükelçinin Güvenliği ve Tahliye Hazırlıkları

Büyükelçi Tayyip Sula ve diğer yetkililerin güvende olduğunu belirten Tajani, "Durum kontrol altında. Tahliye için gerekli planlamayı yapıyoruz" şeklinde konuştu. Suriye’deki yeni duruma ilişkin ise barışçıl bir geçiş süreci umduklarını ifade ederek, "Askeri değil, siyasi bir geçiş olmalı." dedi.

Bölgedeki Gelişmelere Dikkat

Tajani, Gazze Şeridi, Lübnan ve Suriye'deki son gelişmelerin ardından bölgede tırmanan gerilimin önlenmesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca, Başbakan Giorgia Meloni ve Savunma Bakanı Guido Crosetto ile sürekli temas halinde olduklarını belirtti.

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