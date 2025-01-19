İtalya Dışişleri Bakanı Tajani, İsrail ve Filistin'i Ziyaret Edecek

İtalya Dışişleri Bakanı Tajani, Kırılgan Ateşkes İçin Destek Arayışında

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, yarın İsrail ve Filistin'i ziyarete çıkacak. Gazze'deki ateşkesin kırılgan olduğuna dikkat çeken Tajani, tarafları desteklemek için gereken adımların atılması gerektiğini vurguladı.

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, Caltagirone kentindeki temasları sırasında konuşan Tajani, "Barışı ve halen kırılgan olan bu ateşkesi desteklemek için yarın sabah önce İsrail’de, ardından Batı Şeria'da Ramallah'ta olacağım," dedi.

Tajani, ateşkesin gerçek bir barışa dönüşmesi gerektiğini belirterek, "Şu anda başlamış olan bir ateşkes var. Tüm tarafların, bu ateşkesi güçlendirmek ve aşamalı geçişleri sağlamak için ellerinden gelenin en iyisini yapması gerekiyor. Ateşkesin ilk aşamalarda halen kırılgan olduğu anlaşılmalı ve tarafları desteklemek için her şey yapılmalı," şeklinde konuştu.

Ayrıca, Filistin yönetiminin Gazze'nin kontrolünü hemen ele alamayacağına da değinen Tajani, "6 haftalık ilk aşamanın olumlu sonuçlanması için çalışmamız ve ikinci aşamanın kapılarını açmamız lazım. İtalya, Avrupa Birliği ve dost Arap ülkeleriyle beraber bu uzun barış maratonunda yer alacak. İsrail ve Filistin'e giderek bu mesajı yineleyeceğim," ifadelerini kullandı.

Bu ziyarette, Tajani'nin yarın İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Sa'ar ve Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa ile görüşeceği de İtalya Dışişleri Bakanlığı tarafından duyuruldu.