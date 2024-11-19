İtalya Dışişleri Bakanı Tajani: Türk Öğrencilere Vize Engeli Yok

Vize Süreçlerinde Olası Sorunlar

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Türk öğrencilerin İtalya'da eğitim alma isteğinin önünde herhangi bir engel bulunmadığını açıkladı. Roma'daki Dışişleri Bakanlığı binasında düzenlenen "Dünyada İtalyan Mutfağı Haftası" tanıtımının ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Tajani, vize başvurularının zaman alabileceğini vurguladı.

Öğrencilerin Sorunları Gündemde

AA muhabirinin, İtalyan üniversitelerinde kabul aldıkları halde vizeleri çıkmadığı için İtalya'ya gidemeyen Türk öğrenciler ve velilerin protestosunu hatırlatması üzerine Tajani, "Vize başvurusu zaman alan bir şeydir. Biz konsolosluklarda çalışan sayısını arttırmak için çalışıyoruz. Vize talepleri çok olduğunda konsolosluklar mümkün olduğunca çalışıyorlar." dedi.

Tajani, bu tür sorunların yalnızca Türkiye'de değil, dünyanın farklı yerlerinde de yaşanabileceğine dikkat çekti. "Birçok konsolosluk, vize talepleriyle dolup taşıyor ve kendilerinden istenileni her zaman hızlı bir şekilde yerine getiremiyor." ifadelerini kullanan bakan, Türk öğrencilerin eğitim almak istemelerine kesinlikle karşı olmadıklarını belirtti.

Protestolar Devam Ediyor

İtalya'da eğitim hakkı kazandıkları halde vize alamadıkları için bu ülkeye gidemeyen bir grup öğrenci, aileleriyle birlikte 14 Kasım'da İtalya'nın İstanbul Başkonsolosluğu önünde basın açıklaması yapmıştı. Ayrıca, benzer bir protesto günümüzde İtalya'nın İzmir Konsolosluğu önünde de gerçekleştirildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.