İtalya Dışişleri Bakanı: Türkiye, Suriye'nin Durumunda Önemli Bir Mu hatap

İtalya Dışişleri Bakanı, Türkiye'nin Rolünü Vurguladı

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Türkiye'nin Suriye'deki durumu kontrol etmedeki önemine dikkat çekti. Rai 1 kanalında katıldığı "5 dakika" programında uluslararası gündeme dair önemli değerlendirmelerde bulunan Tajani, Suriye konusuna yaklaşımını detaylandırdı.

Suriye'deki Durum İçin İyimser Yaklaşım

Tajani, Suriye'deki durumla alakalı olarak "İyimserim. Başka ülkelerden; Lübnan'dan, Türkiye'den dönenler var. Durumun doğru yöne gidebileceğine inanıyorum ama temkinli olmalıyız." şeklinde konuştu. Türkiye'nin Suriye'deki durumu kontrol etmek için önemli bir muhatap olduğunu belirten Tajani, Türk mevkidaşı Hakan Fidan ile Hristiyan azınlıkların korunması üzerine uzun bir görüşme yaptığını hatırlattı.

Durumun İzlenmesi ve İtalya'nın Pozisyonu

HTŞ lideri Ahmed eş-Şera'ya (Ebu Muhammed el-Culani) da değinen İtalyan Bakan, "Dünya nezdinde itibar kazanmak istiyor, bakalım bu duruşlarını somut adımlar takip edecek mi?" diyerek durumu sürekli izlediklerini ifade etti. Tajani, Suriye'nin istikrarının Orta Doğu'nun istikrarı için kritik olduğunu vurguladı.

Şam Büyükelçiliği ve İtalyanlar için Durum

Şam'daki büyükelçiliklerine silahlı suçlular tarafından girildiğine de değinen Tajani, durumun kontrol altında olduğunu belirtti. "Durumun gelişimini takip etmek ve Orta Doğu'nun bu bölgesinde İtalya olarak bulunmak amacıyla Şam'daki büyükelçiliğimizi açık bırakma kararı aldık." diyen bakan, Suriye'deki İtalyanların durumu hakkında bilgi vererek, yaklaşık 300 kişiden bazılarının Lübnan'a geçtiğini ancak kalanların kalmayı tercih ettiğini açıkladı. Her birinin durumu, bakanlıkta oluşturulan kriz masası aracılığıyla takip ediliyor.