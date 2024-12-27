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İtalya Dışişleri Bakanlığı'ndan Son Dakika: İran'da İtalyan Gazeteci Gözaltında

İtalya Dışişleri Bakanlığı, Tahran'da gözaltına alınan gazeteci Cecilia Sala'nın durumunu duyurdu.

Yayın Tarihi: 27.12.2024 19:37
Güncelleme Tarihi: 27.12.2024 19:37
İtalya Dışişleri Bakanlığı'ndan Son Dakika: İran'da İtalyan Gazeteci Gözaltında

İtalya Dışişleri Bakanlığı'ndan Açıklama

İtalya Dışişleri Bakanlığı, 19 Aralık'ta Tahran'da gözaltına alınan İtalyan gazeteci Cecilia Sala ile ilgili önemli bir açıklama yaptı. Gazetecinin, iş amacıyla bulunduğu İran'da gözaltına alındığı bildirildi.

Sala'nın Durumu

Açıklamada, 29 yaşındaki Cecilia Sala'nın, basın vizesine sahip olduğu ve daha önce de İran'a haber yapmak için gitmesine rağmen gözaltına alınma nedeninin henüz bilinmediği vurgulandı. Gözaltına alındıktan sonra Tahran'daki bir hapishaneye konulan Sala'nın, bu süreçte yalnızca iki telefon görüşmesi yapabildiği belirtildi.

İtalyan Diplomatların Çabaları

İtalyan diplomatların, Sala'nın yasal durumu ve tutukluluk koşullarını açıklığa kavuşturmak için yoğun çaba sarf ettiği ifade edildi. Ayrıca, İtalya'nın Tahran Büyükelçisi Paola Amadei'nin dün Sala'yı hapishanede ziyaret ettiği, ailenin de bu ziyaret hakkında bilgilendirildiği kaydedildi.

Son Paylaşımında İranlı Komedyeni Anmıştı

Cecilia Sala, gözaltına alınmadan hemen önce 18 Aralık'ta sosyal medya hesabı Instagram'da yaptığı paylaşımda, kısa bir süre önce tutuklanan İranlı bir komedyen ile gerçekleştirdiği röportajı paylaşmıştı.

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