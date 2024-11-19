İtalya Eğitim Bakanı'nın Cinsel Şiddet Açıklaması Tepki Topladı

İtalya Eğitim Bakanı Giuseppe Valditara'nın, ülkesindeki cinsel şiddet olaylarındaki artışın "bir şekilde yasa dışı göçten kaynaklanan marjinalleşme ve sapkınlık biçimleriyle bağlantılı" olduğunu iddia etmesi büyük bir tartışma başlattı.

Bu yorum, bir yıl önce İtalyan erkek arkadaşı tarafından öldürülen 22 yaşındaki Giulia Cecchettin'in ailesi ve sol muhalefet tarafından sert eleştirilere yol açtı. Giulia'nın babası Gino Cecchettin tarafından kurulan vakfın tanıtımında video mesajı gönderen Valditara, cinsel şiddetin artışını tartışırken, "İtalya'da ataerkilliğin kalmadığını savunan" ifadeler kullandı.

Valditara'nın ifadesi, Giulia Cecchettin'in ailesi başta olmak üzere birçok kesimden tepki aldı. Giulia'nın kız kardeşi Elena Cecchettin, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "Babam şiddeti önlemek için büyük bir çaba harcadı, peki hükümet ne yapıyor? Giulia, beyaz ve saygın bir İtalyan tarafından öldürüldü." dedi.

Ana muhalefetteki Demokratik Parti (PD) Senatörü Marco Meloni, Valditara'nın açıklamalarını "ahlaksızca" olarak nitelendirerek, "Her türlü nezaket duygusunun önüne geçti. Onun adına utanıyorum." ifadelerini kullandı.

Yeşil-Sol İttifakı (AVS) Senatörü Aurora Floridia ise, "Cinsiyete dayalı şiddetin bir pasaportu yoktur. Bakan Valditara bir kez daha sorumsuz ve asılsız açıklamalarda bulunuyor." diyerek bu tür açıklamaların son derece ciddiyet arz ettiğini vurguladı.

Daha Fazla Avrupa Partisi lideri Riccardo Magi de, Education Minister Valditara'nın açıklamalarının istatistiklerle çeliştiğini belirterek, "İtalyan İçişleri Bakanlığı verileri, kadın cinayetlerinin %80'inin İtalyan vatandaşları tarafından işlendiğini ortaya koyuyor. Valditara'nın bu ifadeleri tamamen utanmazca bir ırkçılıktır." şeklinde konuştu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.