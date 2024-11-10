DOLAR
34,38 0%
EURO
36,84 0%
ALTIN
2.969,82 0%
BITCOIN
2.734.457,94 -4,3%

İtalya, Fransa ve Yunanistan Hava Yolları, İsrail Uçuşlarını Durdurdu

İtalyan, Fransız ve Yunan hava yolu şirketleri, İsrail'e güvenlik gerekçesiyle uçuşlarını askıya aldı.

Yayın Tarihi: 10.11.2024 13:25
Güncelleme Tarihi: 10.11.2024 13:25
İtalya, Fransa ve Yunanistan Hava Yolları, İsrail Uçuşlarını Durdurdu

Hava Yolu Şirketlerinden İsrail'e Uçuş Askısı

İsrail basınında yer alan haberlere göre, İtalya, Fransa ve Yunanistan havayolu şirketleri, güvenlik gerekçesiyle ülkeye düzenlenen gidiş-dönüş uçuşlarını durdurdu.

ITA'nın Uçuş Askısı

Israel Hayom gazetesinin aktardığına göre, İtalya'nın hava yolu şirketi ITA, İsrail'e yapılan seferleri 12 Ocak'a kadar askıya aldığını duyurdu. ITA, İsrail'de düzenli olarak faaliyet gösteren tek İtalyan hava yolu şirketi olarak dikkat çekiyor.

Air France ve Aegean Uçuş İptalleri

Fransa Hava Yolları Air France da, güvenlik endişeleri nedeniyle 26 Aralık'a kadar tüm seferlerini iptal etti. Ayrıca, Yunanistan merkezli Aegean Hava Yolları da 3 Aralık'a kadar İsrail'e uçuş gerçekleştirmeyeceğini açıkladı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Başkandan asgari ücret iddialarına son net tavır geldi

Ortak Türk Alfabesi uzlaşısı geldi! Yeni alfabe kullanılmaya başlayacak

2025 gelmeden zamları bir bir geliyor! Sabah açıklandı cepleri fena yakıyor

KYK bursu mu - KYK kredisi mi? KYK kredisi faizli mi geri ödenecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Mersin'deki Feci Kazada Ölü Sayısı 4'e Yükseldi
2
Bakan Ersoy, Atatürk'ü Anma Töreni'nde Bağımsız Türkiye Vurgusu Yaptı
3
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk'ü Anma Töreni'nde önemli mesajlar verdi
4
Mahir Ünal'dan Bingöl'de Terörle Mücadele Vurgusu: 'Demokrasi Kılıfı Altında Eleştirilmez'
5
MİKSEN Üyesi 13 Belediye Şirketiyle Sosyal Haklar Artıyor: Toplu İş Sözleşmesi İmzalandı
6
Emine Erdoğan, Atatürk’ü 86. Yılında Saygıyla Andı
7
İtalya, Fransa ve Yunanistan Hava Yolları, İsrail Uçuşlarını Durdurdu

Şubat ayında faturalar 2 katı artacak! Elektrik faturası adına olan dikkat!

TCMB'den EMEKLİ maaş zam tablosunda yüzde 6’lık artış! İşte zam oranları

Başkandan asgari ücret iddialarına son net tavır geldi

Gülümseten Kasım Kampanyası: Bu ürünlere bakmayan binlerce lira kaybedecek

Cuma akşamı onların günü! IBAN’a bakan kazanacak

Ortak Türk Alfabesi uzlaşısı geldi! Yeni alfabe kullanılmaya başlayacak

Kamudan emekliye 4500 TL ödeme çıktı! Kasım boyunca süregelecek

Asgari ücretli haricinde zamdan etkilenecek milyonlarca kişi açıklandı! Ocak ayında gelecek

Tek tek hesaplandı! Trump’ın başkan seçilmesi Türkiye ekonomisini zora sokacak

2025 gelmeden zamları bir bir geliyor! Sabah açıklandı cepleri fena yakıyor

Doğu Ekspresi bileti almak isteyenler dikkat! Tarihler verildi

KYK bursu mu - KYK kredisi mi? KYK kredisi faizli mi geri ödenecek