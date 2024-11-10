İtalya, Fransa ve Yunanistan Hava Yolları, İsrail Uçuşlarını Durdurdu

Hava Yolu Şirketlerinden İsrail'e Uçuş Askısı

İsrail basınında yer alan haberlere göre, İtalya, Fransa ve Yunanistan havayolu şirketleri, güvenlik gerekçesiyle ülkeye düzenlenen gidiş-dönüş uçuşlarını durdurdu.

ITA'nın Uçuş Askısı

Israel Hayom gazetesinin aktardığına göre, İtalya'nın hava yolu şirketi ITA, İsrail'e yapılan seferleri 12 Ocak'a kadar askıya aldığını duyurdu. ITA, İsrail'de düzenli olarak faaliyet gösteren tek İtalyan hava yolu şirketi olarak dikkat çekiyor.

Air France ve Aegean Uçuş İptalleri

Fransa Hava Yolları Air France da, güvenlik endişeleri nedeniyle 26 Aralık'a kadar tüm seferlerini iptal etti. Ayrıca, Yunanistan merkezli Aegean Hava Yolları da 3 Aralık'a kadar İsrail'e uçuş gerçekleştirmeyeceğini açıkladı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.