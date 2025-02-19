İtalya, Gazze'de Ateşkesin Sürekliliğini Vurguladı

İtalya ve İsrail'den Gazze Açıklaması

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile başkent Roma'da gerçekleştirdiği görüşmede, Gazze'de ateşkesin sürdürülmesinin önemini vurguladı. Meloni, resmi temaslar için İtalya'ya gelen Herzog ile başbakanlık sarayı Chigi'de bir araya geldi.

Görüşmeden Detaylar

Başbakanlık tarafından yapılan açıklamada, Meloni'nin Gazze'deki ateşkes anlaşmasının devamının kritik olduğuna dikkat çektiği belirtildi. Bu anlaşmanın, bazı rehinelerin serbest bırakılmasını sağladığı ve İtalya'nın 'Gazze için Gıda (Food for Gaza)' girişimi ile insani yardımların önemli ölçüde artırılmasına olanak tanıdığı ifade edildi.

Açıklamada, Meloni'nin Gazze’nin istikrara kavuşturulması ve yeniden inşası için İtalya'nın taahhüdünü yinelediği, bölgede adil ve kalıcı barışa ulaşabilmek için siyasi bir vizyon kurulması gerektiğine dikkat çektiği kaydedildi.

Lübnan'daki Ateşkes

Meloni’nin dile getirdiği benzer umutların, İtalya’nın Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) misyonu aracılığıyla önemli bir rol oynadığı Lübnan'daki ateşkes için de geçerli olduğu vurgulandı.

İkili İlişkilerin Derinleştirilmesi

Ayrıca, iki ülke arasında enerji, bilim ve teknoloji sahalarında ikili ortaklığı derinleştirme konusundaki ortak iradeye de değinildi.

Herzog'un Roma ziyareti dolayısıyla şehirde geniş güvenlik önlemleri alındığı gözlemlendi. Cumhurbaşkanı Herzog'un, Temmuz 2024'teki önceki Roma ziyaretinde protestolarla karşılaştığı da hatırlatıldı.