İtalya, Gazze'ye Yeni İnsani Yardımlar Gönderecek

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Orta Doğu'daki istikrarsızlığa kalıcı çözüm sağlamak için çalıştıklarını belirterek, gazze'ye yeni insani yardımlar göndereceklerini açıkladı.

İtalya merkezli düşünce kuruluşu Uluslararası Siyasi Çalışmalar Enstitüsü (ISPI), İtalya Dışişleri Bakanlığının katkılarıyla bu yıl 10'uncusunu düzenlediği "MED Akdeniz Diyalog Forumu 2024", Roma'daki Waldorf Astoria Oteli'nde başladı.

Forumu açılışına İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati, Lübnan Dışişleri ve Göçmenler Bakanı Abdullah Buhabib, Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar ve Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt gibi önemli isimler katıldı.

Açılışta konuşan Bakan Tajani, MED Forumu'nun her zaman barış ve diyaloğu teşvik etmek için önemli bir platform olduğuna dikkat çekti. "Biz İtalya olarak, Orta Doğu'daki istikrarsızlığa kalıcı bir çözüm sağlamak için yorulmadan çalışıyoruz," dedi.

Tajani, Orta Doğu'da savaşın sonu yok gibi görünse de buna alışmamaları gerektiğini ifade ederek, Gazze'de ateşkes için çalıştıklarını vurguladı. Ayrıca, İsrailli esirlerin serbest bırakılması ve Gazze Şeridi'nde insani yardıma erişimin teşvik edilmesi gerektiğini belirtti.

Bakan, İtalya'nın Birleşmiş Milletler’in ilgili kuruluşlarıyla başlattıkları "Gazze için Gıda" girişimini hatırlatarak, "Önümüzdeki birkaç gün içinde yeni insani yardımları taşıyacak bir uçak, Brindisi'den hareket edecek. Aynı zamanda kısa zaman içinde Dünya Gıda Programı'na Gazze için bağışladığımız 15 kamyon ve tonlarca yardımı götürmek üzere Ravenna'dan bir gemi hareket edecek ve bu yardımlar Gazze Şeridi’nde dağıtılacak," diye konuştu.

Tajani, Akdeniz'deki istikrarsızlığın Kızıldeniz'e ulaştığını ve Somali'ye ulaşma riski taşıdığını belirtti. Ayrıca, Afrika'nın İtalya hükümetinin öncelikleri arasında yer aldığını vurgulayarak, “Afrika büyürse Avrupa ve tüm Akdeniz büyüyecek,” ifadelerini kullandı.

Açılışta konuşan Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar da Orta Doğu'da kısa vadede ateşkes, uzun vadede ise iki devletli çözüm'ü destekleyeceklerini belirtti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.