İtalya, Gümrük Tarifeleri İçin ABD'ye Heyet Gönderdi

İtalya, ABD'yle Gümrük Tarifelerini Görüşüyor

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, ABD'nin Avrupa'dan gelecek mallara yönelik uyguladığı gümrük tarifelerini görüşmek üzere bu ülkeye bir heyet gönderildiğini açıkladı. Ravenna kentinde düzenlediği basın toplantısında, Tajani, "Bugün tarifelerle ilgili durumu görüşmek üzere Washington'a heyet gönderdim. Bu heyet, ticari anlaşmalar konusunda münhasır yetkiye sahip olan Avrupa Komisyonu ile koordineli olarak çalışıyor." şeklinde konuştu.

İtalya'nın İhracat Planları

Tajani, hükümet olarak İtalya'nın ihracatının ilerlemesini sağlamak için bir plan üzerinde çalıştıklarını belirtirken, "Meksika'dan Körfez ülkelerine, Endonezya'dan Japonya'ya, Türkiye'ye kadar diğer pazarlardaki varlığımızı güçlendirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Aynı zamanda ABD ile diyalog kurmanın bir yolunu bulmalıyız." dedi.

İtalyan Ürünlerinin Kalitesi

Tajani, İtalyan ürünlerinin kalitesinin, tarifeler konusundaki endişeleri azaltan bir garanti olduğunu ifade ederek, "Ürünlerimiz yüksek kalitededir ve İtalyan ürünlerini isteyenler, daha pahalı olsa bile onları satın alır." dedi.

İtalya'nın İhracat Gücü ve Gelişmeler

Çin'den sonra en fazla ihraç edilen ürün çeşitliliğine sahip ülke olduklarını vurgulayan Tajani, İtalyan firmalarına "fırtınalı havalarda" destek vermeye yönelik çabalarına devam edeceklerini belirtti. Gümrük tarifeleri konusunda ABD tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadığını ifade eden Tajani, bu konu üzerinde çalıştıklarını ve 21 Mart'ta Senato'ya bir plan sunacaklarını kaydetti.

Ukrayna Konusunda Güvenlik Vurgusu

Ayrıca Tajani, Ukrayna'ya Avrupa güçleri altında asker göndermeyeceklerini yineleyerek, İtalya'nın bu konudaki tutumunu net bir şekilde ortaya koydu.