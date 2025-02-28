İtalya Hükümeti Nükleer Enerjide Dönüşüm İçin Tasarıyı Kabul Etti

İtalya'da sağ koalisyon hükümeti, nükleer enerjiye geri dönüş için önemli bir adım attı. Bakanlar Kurulu, ülkenin nükleer enerjiye dönüşünü öngören yasa tasarısını kabul etti. 1986'daki Çernobil felaketinin ardından nükleer enerjiden vazgeçen İtalya, enerjide dışa bağımlılığı azaltma arayışına girmişken, Başbakan Giorgia Meloni liderliğindeki hükümet, bu konuyu Ekim 2022'den beri gündeme getiriyordu.

Hükümetin kararı sonrası sosyal medya üzerinden bir görüntülü mesaj paylaşan Meloni, nükleer enerji konusunda şu ifadeleri kullandı: "Bugün hükümet, İtalya için enerji güvenliğini ve stratejik bağımsızlığı sağlayabilecek güvenli, temiz, düşük maliyetli enerjiyi garanti altına almak için önemli bir düzenlemeyi daha onayladı. Açıkçası, şu anda parlamentodan görüşünü bildirmesini istediğimiz nükleer enerjiden bahsediyorum."

İtalya Çevre ve Enerji Güvenliği Bakanı Gilberto Pichetto Fratin, basın toplantısında yasa tasarısının detaylarını aktardı. Fratin, kabul edilen yasa tasarısının, önceki nükleer deneyimlerden farklı olduğunu belirterek, "Yeni nesil füzyon teknolojilerine tamamen farklı araçlarla yaklaşıyoruz, büyük ölçekli santrallerin mantığından ayrılıyoruz," dedi.

Fratin, yasa tasarısının parlamentonun onayını takiben 12 ay içinde düzenleyici işlemlerle hayata geçirilmesini öngördüklerini de sözlerine ekledi.

Ayrıca, kabine toplantısında, artan enerji maliyetlerine karşı aileler ve işletmelere yönelik toplam 3 milyar avroluk bir mali destek paketinin de kabul edildiği bildirildi. Meloni, sosyal medyadaki görüntülü mesajında, yüksek enerji faturalarıyla mücadele etmek için 1,6 milyar avro ailelere, 1,4 milyar avro ise işletmelere kaynak ayıracaklarını açıkladı.

İtalya, 1990 yılında nükleer santrallerini kapatmıştı ve Avrupa'nın nükleer enerji üretmeyen büyük ekonomilerinden biri olma özelliğini taşıyor. Ülkede nükleer enerji, 1963-1990 yıllarında kullanıldı ve 1987'de yapılan halk oylaması ile Çernobil sonrası santraller kapatıldı. 2011'de yapılan bir başka halk oylamasında ise nükleer enerjiye yönelik yasağın sürmesi yönünde karar çıkmıştı.