İtalya Hükümeti, Paragon Solutions ile Sözleşme Feshedilmediğini Açıkladı

İtalya'dan Paragon Solutions Açıklaması

İtalya'da sağ koalisyon hükümeti, casus yazılımıyla tanınan İsrailli şirket Paragon Solutions ile mevcut sözleşmelerinin feshedilmediğini duyurdu. Hükümet, konuyla ilgili olarak medyada yer alan haberleri yalanladı.

Gazetecilere Yönelik Tartışmalar

Paragon Solutions'ın geliştirdiği "Graphite" casus yazılımının, İtalya da dahil birçok ülkede gazeteciler ve aktivistler üzerinde yasa dışı kullanıldığı iddiası, son günlerde önemli tartışmalara yol açtı. Başbakan Giorgia Meloni liderliğindeki sağ hükümetin Parlamento ile İlişkilerden Sorumlu Bakanı Luca Ciriani, bu konuda milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Ciriani, “İtalyan istihbarat servisleri, ulusal güvenlik adına terör veya suç örgütleriyle mücadele etmek için Paragon Solutions tarafından sağlanan araçları kullanmaktadır.” şeklinde açıklamada bulundu.

Sözleşme İddialarına Yanıt

Bakan Ciriani, Paragon'un İtalya ile sözleşmesinin sona erdiği yönündeki haberlerin doğru olmadığını belirterek, “Paragon Solutions'ın hizmetlerini en üst düzeyde profesyonellikle sağladığını kabul etmeliyiz.” ifadesini kullandı. Tüm sistemlerin ulusun güvenliğini hedef alan tehditlere karşı aktif olduğunu vurguladı.

Ciriani, hükümetin gazetecileri takip etmediğine dair suçlamalar üzerine de “Son günlerde bu konuda suçlama yöneltenler hakkında yasal işlem başlatmayı düşünüyoruz.” şeklinde konuştu.

WhatsApp Uyarısı ve Sosyal Medya Tartışması

Meta'nın anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, ocak sonlarında 90 gazeteci ve sivil toplum üyesinin Paragon Solutions'ın yazılımı ile hedef alınmış olabileceğini bildirmişti. Francesco Cancellato, WhatsApp'tan gelen bir uyarı ile siber saldırıya uğradığını öğrenirken, Luca Casarini gibi sivil toplum aktivistleri de benzer tehditlere maruz kaldıklarını ifade etti.

İtalya Başbakanlığı, iddialara karşı çıkarak, “Hükümet, İtalya’daki bazı kişileri bu casus yazılım üzerinden izlemedi.” açıklamasında bulundu. Ayrıca, Belçika, Yunanistan, Letonya gibi diğer ülkelerden de mağdur kullanıcıların bulunduğu bilgisi verildi.

İngiltere merkezli The Guardian ise, 6 Şubat'ta Paragon Solutions'ın İtalya ile olan sözleşmesini sonlandırdığına dair bir haber yayımladı. Bunun üzerine Casarini, kendisine izleme emrinin kimin verdiğine dair suç duyurusunda bulunmayı planladığını açıkladı.