İtalya İşletmeler Bakanı Urso Türkiye'yi Ziyaret Edecek

İtalya İşletmeler ve Made in Italy Bakanı Adolfo Urso, 17-18 Şubat'ta Türkiye'ye iki günlük resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. Ziyaret süresince İstanbul'da çeşitli temaslarda bulunacak olan Bakan Urso, Türk siyasi yetkilileri ve iş dünyası temsilcileriyle bir araya gelecek.

Bakan Urso'nun Önemli Görüşmeleri Bekleniyor

İşletmeler ve Made in Italy Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Urso, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile iki ülke arasındaki sanayi işbirliği konularında görüş alışverişinde bulunacak. Bu görüşme, Türkiye'nin imalat sanayisine yaptığı büyük yatırımlar bağlamında oldukça önemli bir fırsat sunuyor.

Ayrıca, ziyaretin ana gündem maddeleri arasında Türk savunma devi Baykar'ın İtalyan Piaggio Aerospace'i satın alması yer alıyor. Bu gelişme, iki ülke arasındaki sanayi işbirliğini pekiştirebilir.

Beko-Whirlpool Tartışmaları

Urso'nun gündeminde bulunan bir diğer önemli konu ise, Beko'nun İtalya'daki Whirlpool tesislerini satın almasının ardından ortaya çıkan yeniden yapılandırma planı. İtalyan hükümetinin, bu yaklaşık satın alma sürecinde belirli koşullar getirmek için 'Golden Power' mekanizmasını devreye soktuğu bildirildi.

İki Ülke Arasındaki Ticaret Hacmi Yükseliyor

İkilinin ekonomik ilişkileri her geçen gün güçleniyor. İki ülke arasındaki ticaret hacminin 26 milyar avro'yu aştığı belirtiliyor. Türkiye, İtalya'nın Avrupa Birliği dışındaki en önemli ticaret ortaklarından biri olarak kritik bir role sahip.

Bakan Urso’nun bu ziyaretinin, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasındaki önceki görüşmelerle daha da derinleşmesi bekleniyor. Ekonomik işbirliğinin yanı sıra, Türkiye, İtalya'nın NATO'daki müttefiki olarak ve Avrupa-Akdeniz güvenliği konusunda önemli bir konuma sahip.

Stratejik İşbirlikleri Gündemde

Ayrıca, Bakan Urso'nun ziyaretine İtalya'nın havacılık ve savunma şirketi Leonardo'nun Başkanı Stefano Pontecorvo, İtalyan Dış Ticaret Ajansı (ICE) Başkanı Matteo Zoppas ve İtalyan Uzay Ajansı (ASI) Başkanı Teodoro Valente de katılacak. Bu isimlerin katılımı, İtalya'nın Türkiye ile işbirliğini güçlendirme konusundaki iradesini göstermektedir.

Bakan Urso, yaptığı açıklamalarda, Baykar ile Piaggio Aerospace arasındaki işbirliğinin İtalya'nın İHA üretiminde önemli bir oyuncu olmasını sağlayabileceğini vurguladı. Böylece, iki ülke arasındaki teknoloji ve endüstriyel ortaklıkların gelişmesi bekleniyor.