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İtalya, Kanser Hastası 14 Filistinli Çocuğu Tedavi İçin Kabul Etti

İtalya, kanser hastası 14 Filistinli çocuğu, aileleriyle birlikte tedavi için Roma’ya getirdi.

Yayın Tarihi: 14.02.2025 01:38
Güncelleme Tarihi: 14.02.2025 01:38
İtalya, Kanser Hastası 14 Filistinli Çocuğu Tedavi İçin Kabul Etti

İtalya'dan Filistinli Çocuklara İnsani Yardım

İtalya'nın tedavi programları çerçevesinde, 14 Filistinli kanser hastası çocuk, aileleriyle birlikte İtalyan Hava Kuvvetleri'ne ait bir uçakla Roma'ya getirilmiştir.

Dün, Gazze Şeridi'nden Mısır’a geçirilen çocuklar, akşam saatlerinde Roma’nın Ciampino Havalimanı’na ulaştı. İtalya'nın insani yardım programı kapsamında gerçekleştirilen bu operasyon, savaşın getirdiği zorlukları aşmada önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Karşılama Töreni

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, havalimanında çocukları karşıladı. Tajani, burada yaptığı açıklamada, "Bundan sonra daha fazla kişiye yardım edebilmek için çalışmayı sürdüreceğiz. Yeni talepler geliyor ve onların acılarını hafifletmek için elimizden geleni yapacağız," dedi.

Filistinli Çocukların Tedavi Süreci

Filistinli çocuklar, İtalya genelindeki farklı hastanelerde tedavi altına alınacak. Tajani, konuşmasında "Savaşların masum kurbanları olan çocukların yaşadığı acıları gözeterek, Filistin halkının acılarını hafifletmeye çalışmalıyız. Ateşkesin devam etmesini umuyorum," ifadelerine yer verdi.

Politik Vurgular

Tajani, ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze planına da değinerek, "İtalya’nın tutumu değişmedi: İki halk, iki devlet çözümü. Ne Mısır ne de Ürdün bu planı uygulanabilir buluyor," şeklinde konuştu.

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