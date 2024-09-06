İtalya Kültür Bakanı Gennaro Sangiuliano İstifa Etti

İtalya'da Kültür Bakanı Gennaro Sangiuliano Görevinden Ayrıldı

İtalya'nın sağ koalisyon hükümetinin Kültür Bakanı Gennaro Sangiuliano, kendi kişisel krizi nedeniyle istifa etti. Özellikle bir kadının ifşaatları sonrası kamuoyunun gündemine oturan bakan, bu durumu geç olmadan çözüme kavuşturdu.

Olayların Perde Arkası

62 yaşındaki Sangiuliano, 41 yaşındaki sosyal medya fenomeni Maria Rosaria Boccia ile olan gizli ilişkisini kabul etti. Boccia, kısa bir süre önce bakan danışmanı olarak atanmıştı; ancak bu atama, basından gelen tepkilerle sorun haline geldi. Bakanlık tarafından yapılan yalanlamaların ardından Boccia'nın özel yazışmaları ve Sangiuliano ile yaptığı seyahate ait fotoğraflar yayınlandı.

Başbakan Meloni'ye İstifa Mektubu

4 Eylül'de RAI kanalına verdiği röportajda, Sangiuliano, müavini ile seyahatlerinin masraflarını karşıladığını ve bu süreçte duyduğu "utanç" nedeniyle Başbakan Giorgia Meloni ve eşinden özür diledi. Meloni, Sangiuliano'nun istifasını kabul ettiğini bildirdi.

Yeni Bakanın Göreve Başlaması

Sangiuliano’nun istifasının ardından, Alessandro Giuli yeni Kültür Bakanı olarak göreve atandı. Giuli, akşam saatlerinde Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella huzurunda yemin ederek resmi olarak görevine başladı. Böylece, Meloni liderliğindeki hükümet, bakan düzeyindeki ilk kaybını yaşamış oldu.

Meloni hükümetinin önceki Kültür Bakan Yardımcısı Vittorio Sgarbi de, haksız kazanç iddiaları sonrası ocak ayında görevinden ayrılmak zorunda kalmıştı.