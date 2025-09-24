İtalya, Küresel Sumud Filosu'na Yunanistan'daki İHA Saldırısını Kınadı

İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto, Yunanistan'dan Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu gemilerine Yunanistan'ın arama-kurtarma (SAR) sorumluluk sahasında insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlenen saldırıyı şiddetle kınadı.

Bakan Crosetto'nun Açıklaması

"Son birkaç saat içinde, İtalyan vatandaşlarının da bulunduğu Sumud Filosu gemilerine, şu anda kimliği bilinmeyen kişiler tarafından İHA'lar kullanılarak düzenlenen saldırı konusunda, en şiddetli kınamalarımızı ifade etmekten başka bir şey yapamayız." diyen Crosetto, demokrasilerde uluslararası hukuka uygun ve şiddet içermeyen protesto biçimlerinin korunması gerektiğini vurguladı.

Crosetto, olayı değerlendirmek üzere bulunduğu Estonya'da olduğunu ve İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile görüştüğünü bildirdi.

İtalyan Navalesi ve Bilgilendirme

Crosetto, Girit'in kuzeyinde bulunan İtalyan Donanmasına ait çok amaçlı fırkateyn "Fasan"'ın, vatandaşlara yardım amacıyla bölgeye doğru yola çıktığını açıkladı.

Ayrıca, İtalya'nın fırkateyn gönderme kararı hakkında İsrail'in Roma Büyükelçiliği Askeri Ataşesi, İtalya'nın Tel Aviv Büyükelçisi ve İtalya Dışişleri Bakanlığının Kriz Birimi'nin bilgilendirildiği kaydedildi.

Yunanistan'ın SAR sorumluluk sahasında gerçekleşen ve İHA'larla düzenlendiği bildirilen saldırı, Küresel Sumud Filosu'nun insani yardım misyonunu hedef aldı.