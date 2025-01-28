İtalya'nın Arnavutluk'taki Göçmen Merkezine Yeni Gemi Ulaştı

İtalya'nın Arnavutluk'taki Düzensiz Göçmen Merkezi İşlemleri Devam Ediyor

İtalya ile Arnavutluk arasında yapılan anlaşmalar doğrultusunda, Arnavutluk'a kurulan göçmen merkezine bir gemi daha ulaştı. Cassiopea adlı İtalyan donanmasına ait karakol gemisi, sabah saatlerinde Şingin (Shengjin) Limanı'na gelerek, Mısır, Bangladeş, Gambiya ve Fildişi Sahili'nden gelen 49 düzensiz göçmeni taşıdığı bildirildi.

Üçüncü Düzensiz Göçmen Grubu Arnavutluk'ta

Bu durum, Ekim 2024'te faaliyete geçecek olan merkezlere taşınan üçüncü düzensiz göçmen grubunu oluşturuyor. Arnavutluk'ta, diğer bir grup düzensiz göçmen ise Akdeniz'de Lampedusa Adası açıklarındaki uluslararası sularda kurtarılmasının ardından Gjader'deki eski askeri kamp merkezine götürülecek. Burada, sığınma taleplerinin sonuçlanmasına kadar kalacaklar.

Önceki Göçmen Gruplarının Durumu

Arnavutluk'a yapılan göçmen taşımacılıkları, bu yeni gelişme ile yeniden dikkat çekti. İtalya'nın 16 kişilik ilk göçmen grubu taşıdığı 16 Ekim’de Arnavutluk'a ulaşmıştı. Ancak, bu gruptan ve Ekim ile Kasım 2024 tarihlerinde gönderilen diğer gruplardan bazıları, Roma Mahkemesi'nin kararı gereğince İtalya'ya geri gönderilmişti. Mahkeme, göçmenlerin Arnavutluk'taki merkezlerde tutulamayacağını ve geri gönderilmeleri gereken ülkelerin güvenli olmadığını vurgulamıştı.

İtalya ve Arnavutluk Arasındaki Anlaşma

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile Arnavutluk Başbakanı Edi Rama arasında 6 Kasım 2023'te imzalanan bu anlaşma, reşit ve sağlıklı erkek düzensiz göçmenlerin Arnavutluk'a nakledilerek iltica taleplerinin burada incelenmesini öngörüyor.

Bu anlaşma, Avrupa Birliği yasaları çerçevesinde, düzensiz göçmenlerin bir AB ülkesinden, Birlik üyesi olmayan bir ülkeye gönderilmesini düzenleyen ilk örnek olarak öne çıkıyor. Arnavutluk'taki merkezlerin yıllık 36 bin düzensiz göçmene ev sahipliği yapması planlanıyor.

Eleştiriler ve Tartışmalar

Muhalefet ve sivil toplum kuruluşları, Meloni hükümetinin bu merkezlerini sıkça eleştirmekte. Eleştiriler, İtalya’nın parasının israf edildiği ve göç sorununa kalıcı bir çözüm sunmadığı yönünde yoğunlaşıyor.

İtalya ile varılan anlaşma kapsamında Arnavutluk'a kurulan merkeze, düzensiz göçmen taşıyan bir gemi daha ulaştı. Mısır, Bangladeş, Gambiya ve Fildişi Sahili'nden 49 düzensiz göçmeni taşıdığı belirtilen İtalyan donanmasına ait "Cassiopea" karakol gemisi sabah saatlerinde Arnavutluk'un Şingin (Shengjin) Limanı'na vardı.

İtalya ile varılan anlaşma kapsamında Arnavutluk'a kurulan merkeze, düzensiz göçmen taşıyan bir gemi daha ulaştı. Mısır, Bangladeş, Gambiya ve Fildişi Sahili'nden 49 düzensiz göçmeni taşıdığı belirtilen İtalyan donanmasına ait "Cassiopea" karakol gemisi sabah saatlerinde Arnavutluk'un Şingin (Shengjin) Limanı'na vardı.