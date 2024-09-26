İtalya'nın Başbakan Yardımcısı Salvini, Göçmenlerle İlgili Davada Beraat Umutlarını Açıkladı

Salvini Göçmen Davasında Beraat Umudu İçinde

İtalya'da Başbakan Yardımcısı ve Ulaştırma-Altyapı Bakanı Matteo Salvini, 2019 yılında İçişleri Bakanı olarak görevdeyken yaşanan bir olay sebebiyle yargılanıyor. Akdeniz'de, Open Arms isimli İspanyol sivil toplum kuruluşunun kurtardığı göçmenlerin gemisinin karaya yanaşmasını engellemekle suçlanıyor.

Durumunun Ciddiyeti

Hakkında 6 yıl hapis cezası talep edilen Salvini, konuyla ilgili olarak Roma'da düzenlediği basın toplantısında, "Olası bir mahkûmiyet benim için bir sorun oluşturmaz, fakat hukukun üstünlüğü ve yasa dışı göçle mücadele açısından İtalya için büyük bir sorun olur. Tehlikeli bir emsal teşkil eder," dedi.

Politik Bir Süreç Olduğunu Vurguladı

Salvini, yargı sürecinin siyasi bir motivasyona dayandığını vurguladı ve "Beraat çıkacağını umuyorum, ama ceza ne olursa olsun, görevde kalmaya devam edeceğim," diye ekledi.

Ukrayna Hakkında Açıklamalarda Bulundu

Rusya'nın nükleer silah kullanma ihtimaline dair açıklamalarla ilgili olarak Salvini, "Sadece benim değil, İtalyan hükümetinin de Rusya'ya karşı dikkatli bir tutum sergilemesi gerektiğini düşünüyorum; Ukrayna'nın savunulmasını destekliyoruz," ifadesini kullandı.

Unicredit'in Yurt Dışına Taşınmasına Karşı Olduğunu Belirtti

Salvini, İtalyan bankası Unicredit'in genel merkezinin yurt dışına taşınmasını istemediğini de vurguladı.