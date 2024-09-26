DOLAR
34,14 -0,02%
EURO
38,25 -0,59%
ALTIN
2.937 -0,68%
BITCOIN
2.222.382,58 -2,6%

İtalya'nın Başbakan Yardımcısı Salvini, Göçmenlerle İlgili Davada Beraat Umutlarını Açıkladı

Matteo Salvini, göçmenleri alıkoymakla suçlandığı davada beraat etmeyi umuyor ve siyasi bir süreç olduğunu belirtti.

Yayın Tarihi: 26.09.2024 21:47
Güncelleme Tarihi: 26.09.2024 21:47
İtalya'nın Başbakan Yardımcısı Salvini, Göçmenlerle İlgili Davada Beraat Umutlarını Açıkladı

Salvini Göçmen Davasında Beraat Umudu İçinde

İtalya'da Başbakan Yardımcısı ve Ulaştırma-Altyapı Bakanı Matteo Salvini, 2019 yılında İçişleri Bakanı olarak görevdeyken yaşanan bir olay sebebiyle yargılanıyor. Akdeniz'de, Open Arms isimli İspanyol sivil toplum kuruluşunun kurtardığı göçmenlerin gemisinin karaya yanaşmasını engellemekle suçlanıyor.

Durumunun Ciddiyeti

Hakkında 6 yıl hapis cezası talep edilen Salvini, konuyla ilgili olarak Roma'da düzenlediği basın toplantısında, "Olası bir mahkûmiyet benim için bir sorun oluşturmaz, fakat hukukun üstünlüğü ve yasa dışı göçle mücadele açısından İtalya için büyük bir sorun olur. Tehlikeli bir emsal teşkil eder," dedi.

Politik Bir Süreç Olduğunu Vurguladı

Salvini, yargı sürecinin siyasi bir motivasyona dayandığını vurguladı ve "Beraat çıkacağını umuyorum, ama ceza ne olursa olsun, görevde kalmaya devam edeceğim," diye ekledi.

Ukrayna Hakkında Açıklamalarda Bulundu

Rusya'nın nükleer silah kullanma ihtimaline dair açıklamalarla ilgili olarak Salvini, "Sadece benim değil, İtalyan hükümetinin de Rusya'ya karşı dikkatli bir tutum sergilemesi gerektiğini düşünüyorum; Ukrayna'nın savunulmasını destekliyoruz," ifadesini kullandı.

Unicredit'in Yurt Dışına Taşınmasına Karşı Olduğunu Belirtti

Salvini, İtalyan bankası Unicredit'in genel merkezinin yurt dışına taşınmasını istemediğini de vurguladı.

İLGİLİ HABERLER

Migros'tan Kaçırılmayacak Fırsat! 5 Litre Ayçiçek Yağı İndirimle Satışta

Faiz oranları düştü! 12 ay vade ile düşük faiz oranı ile anında 150.000 bin TL hesabınızda

Tam 10 KG’sı 279 TL’ye düştü! Akın akın markete koşacaksınız

27 Eylül 2024 Cuma Günlük Burç Yorumları! Para, Aşk, Sağlık ve İş Falı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Narin Güran Cinayetinde Şok Gelişmeler! Yeni Kamera Kayıtları Ortaya Çıktı, 3 Amcanın Evi Arandı
2
Mısır'dan Lübnan ve Gazze İçin Acil Ateşkes Çağrısı
3
Erzurum'da Trafik Kazası: 6 Yaralı
4
CHP Lideri Özgür Özel, Türkevi'ni 'Gurur Kaynağı' Olarak Nitelendirdi
5
Narin Cinayeti Soruşturmasında Şok Detaylar Ortaya Çıktı: Katil Belli Oldu!
6
Macaristan'da Türk-Macar Kültür Yılı Kitap Fuarı Açıldı
7
Sudan'daki Savaş ve Uluslararası Çifte Standartlar

Ziraat Bankası’ndan Acil İhtiyaç Kredisi Kampanyası: 50.000 TL Kredi SMS ile Anında Onaylanıyor

Migros'tan Kaçırılmayacak Fırsat! 5 Litre Ayçiçek Yağı İndirimle Satışta

Faiz oranları düştü! 12 ay vade ile düşük faiz oranı ile anında 150.000 bin TL hesabınızda

Pizza Devi İflas Bayrağını Çekti: 127 Mağaza Satışa Çıkıyor

Halkbank’tan Hesaplı Evim Konut Kredisi ile Hayalinizdeki Eve Kavuşun!

27 Eylül 2024 Cuma Günlük Burç Yorumları! Para, Aşk, Sağlık ve İş Falı

Dyson, Sony, Braun ve Philips gibi markalarda dev indirim fırsatı: Dyson Elektrikli Süpürge 17.999 TL’den 13.999 TL’ye düştü

O tarihi bekleyen 2. el fiyatına sıfır araç alacak! Kampanyaların feriştahı geliyor

O tarihte emekli olanı ayağa kaldıracak haber! Maaşlar 8.000 TL’ye düşecek

Tam 10 KG’sı 279 TL’ye düştü! Akın akın markete koşacaksınız

Ayda 1 asgari ücret kazanç kapısı açıldı! Bankalar tıkır tıkır ödüyor

Kış Lastiği Uygulaması 2024 İçin Başlıyor: Dikkat Edin!