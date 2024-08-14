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İtalya'nın Cenova Kentinde Morandi Köprüsü Faciasında Hayatını Kaybedenler Anıldı

Cenova'da Morandi Köprüsü'nün çökmesi sonucu hayatını kaybeden 43 kişi, facianın 6. yıl dönümünde düzenlenen törenle anıldı.

Yayın Tarihi: 14.08.2024 15:38
Güncelleme Tarihi: 14.08.2024 15:38
İtalya'nın Cenova Kentinde Morandi Köprüsü Faciasında Hayatını Kaybedenler Anıldı

İtalya'da Morandi Köprüsü Faciasının 6. Yıldönümü

2018 yılında İtalya'nın Cenova kentinde meydana gelen Morandi Köprüsü faciasında hayatını kaybeden 43 kişi, olayın 6. yıl dönümünde anıldı. Tören, köprünün yer aldığı alanda düzenlenerek, yerel saatle 11.36'da saygı duruşuyla başladı.

Cenova'daki anma etkinliğinde, faciada hayatını kaybedenler için 43 beyaz gül köprüye bırakıldı. Ayrıca, Cenova limanındaki gemilerde sirenler çalarak saygı duruşuna eşlik etti.

Anma Töreninde Duygusal Açıklamalar

Morandi Köprüsü Kurbanlarının Yakınları Derneği'nin Başkanı Egle Possetti, basına yaptığı açıklamada, bu günün kendileri için dinmeyen bir acı kaynağı olduğunu ve adalet arayışlarının devam ettiğini dile getirdi.

İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ise yayımladığı mesajda, köprünün çökmesinde sorumluların tespit edilmesi gerektiğini vurguladı. Başbakan Giorgia Meloni de mesajında adaletin sağlanmasının hukuki ve ahlaki bir görev olduğunu belirtti.

Yargı Süreci ve Faciaya İlişkin Bilgiler

Faciaya dair açılan davada, 59 kişi yargılanıyor. Bu kişiler arasında köprünün işletmesinden sorumlu Autostrade (ASPI) şirketinin üst düzey yöneticileri de bulunuyor. Akıllara durgunluk veren bu olayla ilgili yargı süreci devam ediyor ve ilk duruşma 7 Temmuz 2022'de yapılmıştı.

Morandi Köprüsü, A10 Otoyolu'nun kuzey İtalya'yı Fransa'ya bağlayan önemli bir parçasıydı ve 14 Ağustos 2018'de çökerek 43 kişinin ölümüne neden oldu. Uzman raporları, köprünün bakımının ihmal edildiğini ve yapısal sorunlar yaşandığını ortaya koydu. Köprünün yıkımı sonrası yerine inşa edilen Aziz George Köprüsü, 2020'de hizmete açıldı.

Facianın ardından ASPI ve SPEA şirketleri, yargı süreci boyunca 30 milyon avroluk bir tazminat karşılığında ceza davasından çekilmişlerdir.

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