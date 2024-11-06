İtalya'nın Cutro Faciasında 6 Güvenlik Görevlisi İçin Yargılama Talebi

İtalya'daki Düzensiz Göçmen Teknesi Faciası

İtalya'nın güney kıyısındaki Cutro beldesi açıklarında Şubat 2023'te meydana gelen tekne faciasında, batan teknedeki 94 düzensiz göçmen hayatını kaybetti. Bu olayla ilgili olarak 6 güvenlik görevlisinin yargılanması için talepte bulunuldu.

Crotone Cumhuriyet Başsavcılığının Soruşturması

Crotone Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada, 26 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen olayla ilgili olarak 4 mali polis ve 2 liman komutanlığı yetkilisinin yargılanması öngörülüyor. Belirtilene göre bu kişilere, olaya ihmal ve çok sayıda kişinin ölümüne neden olma gibi suçlamalar yöneltilebilecek.

Matteo Salvini'nin Tepkisi

İtalya'nın Ulaştırma-Altyapı Bakanı Matteo Salvini, yargılanma talebine karşı çıkarak, "Bu 6 güvenlik görevlisine insani, mesleki ve siyasi dayanışmamı ifade ediyorum. Hayat kurtarmak için risk alan kişilere karşı böyle bir yaklaşımın tekrar gözden geçirilmesi gerekiyor." dedi.

Olayın Arka Planı ve Temel Tartışmalar

Facia, 26 Şubat sabaha karşı meydana geldi. Göçmen teknesinin, 25 Şubat'ta Frontex'e ait bir hava devriyesi tarafından tespit edilip İtalyan makamlarına bildirildiği iddia edildi. Ancak İtalya İçişleri Bakanı Matteo Piantedosi, Frontex'in tehlikeli bir durum raporlamadığını ve deniz koşullarının kötüleşmesi nedeniyle kurtarma operasyonuna katılan devriye botlarının geri dönmek zorunda kaldığını açıkladı.

Soruşturmanın Başlatılması

Yaşanan facianın ardından, Crotone Cumhuriyet Başsavcılığı, tekneye kurtarma operasyonu yapılmaması konusundaki sorumluları belirlemek üzere soruşturma başlatmıştı.