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İtalya'nın Güney Kıyılarına Düzensiz Göçmen Akını

Geçen hafta sonu İtalya'nın güney kıyılarına 1000'den fazla düzensiz göçmen ulaştı. Lampedusa Adası yoğun ilgi gördü.

Yayın Tarihi: 23.09.2024 18:45
Güncelleme Tarihi: 23.09.2024 18:45
İtalya'nın Güney Kıyılarına Düzensiz Göçmen Akını

İtalya'nın Güney Kıyılarında Düzensiz Göçmen Sayısında Artış

Geçen hafta sonu, İtalya’nın güney kıyılarına binden fazla düzensiz göçmen ulaşmış durumda. ANSA ajansının haberine göre, bu göçmenlerin önemli bir kısmı, Lampedusa Adası başta olmak üzere Kalabriya ve Puglia bölgelerine yerleşti.

Lampedusa Adası'na Gelen Göçmenler

Özellikle Lampedusa Adası’na, 22 Eylül tarihinde 323 kişinin ulaştığı ve ardından bir gece içerisinde sivil toplum kuruluşları tarafından kurtarılan 214 göçmenin daha gelmesi, bu durumu daha da belirgin hale getirdi. Son gelişmelerle, Lampedusa’daki göçmen kabul merkezi kapasitesinin 750 kişiye yükseldiği bilgisi verildi. Göçmenlerin çoğunluğunun çıkış noktasının Libya olduğu kaydedildi.

Düzensiz Göç Sorununun Büyüklüğü

Yıldan yıla artış gösteren Orta Akdeniz rotasında, Uluslararası Göç Örgütü (IOM) verilerine göre, bu yılın başından itibaren 1121 düzensiz göçmenin kaybolduğu bildirildi. İtalya İçişleri Bakanlığı'nın verileri ise, 1 Ocak ile 23 Eylül arasında 46,991 düzensiz göçmenin deniz yoluyla İtalya’ya ulaştığını gösteriyor; geçtiğimiz yıl bu sayı 132,907 olarak kaydedilmişti.

Akdeniz Geçişleri ve STK'ların Rolü

Orta Akdeniz’de, İtalya, Malta, Libya ve Tunus arasında yoğun göç hareketliliği gözlemleniyor. Düzensiz göçmenler çoğunlukla Kuzey Afrika kıyılarından denize açıldıktan sonra yardım çağrısında bulunuyor. Bu süreçte, sosyal hizmet sağlayıcıları olan sivil toplum kuruluşları (STK) Avrupa devletleri yerine devreye giriyor. Ancak, Avrupa Birliği üyesi ülkelerin güvenli liman vermemesi nedeniyle STK'lar, kurtardıkları bireyleri tahliye etmekte zorlanıyor.

Buna ek olarak, akdeniz geçişleri sırasında teknelerin karıştığı kazalar, aşırı kalabalık nedeniyle yaşanan susuzluk ve havasızlık, ya da egzoz gazı zehirlenmeleri gibi sorunlar nedeniyle birçok göçmen hayatını kaybetmektedir.

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