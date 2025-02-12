İtalya'nın Toskana Bölgesi 'Tıbbi Yardımla Ölüm' Yasasını Kabul Etti

Toskana'da Tarihi Karar: 'Tıbbi Yardımla Ölüm' Yasası Onaylandı

İtalya'nın Toskana Bölgesel Yönetimi, 'tıbbi yardımla ölüm' yasasını kabul ederek, bu konuda ülkede öncü bir adım attı. Toskana, çoğunluğu Katolik olan İtalya'da bu hakkı tanıyan ilk bölge oldu.

Bölge Meclisinde Onaylandı

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Toskana Bölgesel Yönetim Meclisi, dünkü oturumda 27 "evet" oyu, 13 "hayır" oyuna karşı yasa teklifini onayladı. Ülkede muhalefette bulunan sol partilerin desteğiyle kabul edilen yasa, Toskana'da önemli bir değişim sürecinin başlangıcını simgeliyor.

Yasanın Detayları ve Uygulama Süreci

Onaylanan yasaya göre, uygunluk kriterlerini karşılayan hastalara, bölgesel sağlık hizmetleri 10 gün içinde gerekli ilaç ve sağlık personelini sağlayacak. Ancak, doktorlara etik ya da ahlaki gerekçelerle sürece katılmama izni de veriliyor.

Tepkiler ve Destekler Çığ Gibi Büyüyor

Yasanın kabul edilmesi, ülkedeki sağ koalisyonun lideri Başbakan Giorgia Meloni'nin partisi İtalya'nın Kardeşleri tarafından eleştirildi. Parti üyesi Alfredo Antoniozzi, bu tür kararların ancak ulusal parlamentoda alınması gerektiğini belirtti. Öte yandan, Katolik Kilisesi'nin de yasanın onaylanmasına karşı durduğu dikkat çekti. Siena açıkpiskoposu Kardinal Paolo Augusto Lojudice, "Bu onay, herkes için bir yenilgidir." şeklinde konuştu.

Bununla birlikte, yasanın destekçileri de görüşlerini bildirdi. Luca Coscioni Derneği temsilcisi Marco Cappato, bu kararı "büyük zafer" olarak nitelendirirken; Pro Vita&Familia Derneği Başkanı Antonio Brandi, yasayı "barbarca" ve "insanlık dışı" olarak tanımladı.

Toskana Bölgesel Yönetim Başkanı Yasanın Arkasında

Toskana Bölgesel Yönetim Başkanı Eugenio Giani, bölgenin, İsviçre gibi yardımlı ölüm uygulamalarının merkezi olamayacağını vurguladı. Giani, yasanın Toskana'nın vatandaşlarına bir hizmet sunma amacı taşıdığını belirtti.

Ayrıca, Giani, Anayasa Mahkemesi'nin 2019'daki kararına atıfta bulunarak, ulusal parlamentonun bu konudaki yasayı çıkarması için bir "teşvik" teşkil edeceğini öne sürdü. Anayasa Mahkemesi, o dönemde, dayanılmaz acılar çeken ve bu konuda açıkça talepte bulunan hastalar için tıbbi yardımlı ölümü suç olmaktan çıkarmıştı.

İtalya'da, Toskana'nın bu kararı, tıbbi yardımlı ölüm konusunda tartışmaları alevlendirecek gibi görünüyor.