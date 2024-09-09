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İtalya Nükleer Enerjiye Dönüşü Tartışıyor

İtalya, nükleer enerjiye dönüş konusunda yeni tartışmalar başlattı, hükümet çeşitli adımlar atmayı planlıyor.

Yayın Tarihi: 09.09.2024 14:26
Güncelleme Tarihi: 09.09.2024 14:26
İtalya Nükleer Enerjiye Dönüşü Tartışıyor

İtalya Nükleer Enerjiye Geri Dönüşü Tartışıyor

İtalya’nın Başbakan Yardımcısı ve Ulaştırma-Altyapı Bakanı Matteo Salvini, ülkesinin nükleer enerjiye "Hayır" deme lüksü kalmadığını vurgulayarak, bu konuyu yeniden gündeme getirdiklerini açıkladı. Hükümetin önemli görevlerinden birinin bu dosyayı tekrar açmak olduğunu belirten Salvini, Giorgia Meloni liderliğindeki sağ koalisyon hükümetinin bakanları, dünkü Ambrosetti Forumu sırasında nükleer enerjiye dönüşü tartıştılar.

Yeniden Referandum Beklentisi

Salvini, "Yeni bir referandum ile İtalyanların çoğunluğunun nükleer enerjiye ‘Evet’ diyeceğini düşünüyorum. Bakanlığım, İtalya’yı sanayileşmiş ülkeler arasında yeniden konumlandırmak için çalışıyor. Bu kritik bir adım. İtalya artık nükleer enerjiye ‘Hayır’ diyemez. Hükümetin önemli görevlerinden biri de bu süreci yeniden başlatmaktır." diye ifade etti. Ayrıca, Enel gibi İtalyan şirketlerinin, ülke dışında nükleer enerji projelerinde aktif olduğunu belirtti.

Üçüncü Nesil Nükleer Reaktörler

Ekonomik kalkınma ve işbirliklerinden sorumlu İşletmeler ve Made in Italy Bakanı Adolfo Urso, forumda yabancı teknoloji ortaklığı üzerinde çalıştıklarını ve bunun üçüncü nesil nükleer reaktörlerin üretimini sağlayacağını dile getirdi.

Yasa Tasarısı ve Geçmiş

Çevre ve Enerji Güvenliği Bakanı Gilberto Pichetto Fratin, 7 Eylül’de yaptığı açıklamada, nükleer enerji üretimi konusunda üçüncü bir referandum düzenlenmesi olasılığını göz ardı etmediğini, yıl sonuna kadar nükleer enerji üretimine dönüşle ilgili yasa tasarısının hazırlanacağını belirtti.

İtalya, Avrupa'nın büyük ekonomileri arasında nükleer enerji üretmeyen bir ülke konumunda. Ülkede 1963-1990 yılları arasında nükleer enerji üretilmiş, fakat Çernobil felaketinin ardından 1987’de yapılan halk oylamasında nükleer santraller kapatılmıştır. 2011’de yapılan halk oylamasında ise mevcut yasağın sürmesi yönünde karar alınmıştır.

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