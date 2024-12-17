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İtalya Savunma Bakanı Crosetto: Akdeniz'deki Rus varlığı endişe verici

İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto, Rusya'nın Akdeniz'deki askeri varlığının her zaman endişe kaynağı olduğunu vurguladı.

Yayın Tarihi: 17.12.2024 15:09
Güncelleme Tarihi: 17.12.2024 15:09
İtalya Savunma Bakanı Crosetto: Akdeniz'deki Rus varlığı endişe verici

Akdeniz'de Rus Varlığı Tehlikesi

İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto, Rusya'nın Suriye'deki askeri varlığını Libya'ya taşıdığına dair endişelerini dile getirdi. La Repubblica gazetesine verdiği demeçte, Akdeniz'deki Rus gemileri ve denizaltılarının her zaman için endişe verici olduğunu söyledi.

Rusya'nın Askeri Varlığı

Crosetto, "Moskova, Suriye'nin Tartus üssündeki kaynaklarını Libya'ya aktarıyor. Bu durum, Akdeniz’deki Rus gemileri ve denizaltıları açısından uluslararası güvenliği tehdit eden bir gelişmedir. Hatta bu varlıkların, bin kilometre uzakta olmaktansa bize daha yakın mesafelerde bulunması daha da kaygı vericidir." ifadelerini kullandı.

Ukrayna'daki Durum

Ukrayna'daki çatışmalara da dikkat çeken Bakan, Rusya'nın saldırılarındaki artış nedeniyle ateşkes için uygun bir ortam olmadığını belirtti. Crosetto, "Rusya'nın sahadaki konumunu sağlamlaştırma arzusu içinde olduğunu görüyorum." şeklinde konuştu.

Barış Koruma Misyonları

Ukrayna için barış koruma misyonu olasılığına da değinen Bakan Crosetto, İtalya'nın böyle bir göreve her zaman hazır olduğunu vurguladı. "İtalyan birlikleri, barışı koruma misyonları için her zaman hazırdır. Eğer çok uluslu bir güç gerekiyorsa, biz de o toplulukta yer alacağız. Lübnan ve Gazze'de olduğu gibi, Ukrayna için de hazırız." dedi.

NATO ve Savunma Harcamaları

ABD'nin NATO ülkelerinden savunma bütçelerinin gayri safi yurt içi hasılanın en az yüzde 2'sine ulaşmasını beklediğini hatırlatan Crosetto, tüm NATO ülkelerinin bu hedefi yüzde 2,5 veya daha üstü olarak belirlediğini belirtti. İtalya'nın mevcut bütçesinin ise <%strong>yüzde 1,57 olduğunu ifade etti.

Crosetto, "Umduğum kadar olmasa da harcamalarımızı arttırdık. Ancak yüzde 2'ye ulaşmamız gerektiği kesin. Trump'ın Temmuz 2025'teki NATO Zirvesi'nde bu konuyu gündeme getireceğinden eminim ve askeri harcamalarda artış sağlayamayanların NATO dışı kalacağı endişesini taşıyorum." diyerek sözlerini tamamladı.

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