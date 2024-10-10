İtalya Savunma Bakanı Crosetto'dan İsrail'e Sert Tepki

İtalya Savunma Bakanı Crosetto'dan Dikkat Çeken Açıklamalar

İtalya’nın Savunma Bakanı Guido Crosetto, İsrail ordusunun, İtalyan askerlerinin de yer aldığı BM Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL)’ne yönelik saldırısının savaş suçu niteliği taşıyabileceğini ifade etti. Crosetto, İsrail'den hızlı bir şekilde resmi ve net bir açıklama beklediklerini belirtti.

Açıklamalar ve Gelişmeler

İsrail ordusunun UNIFIL'in gözlem kulesine düzenlediği saldırının ardından, 2 barış gücü askerinin yaralanması büyük bir endişeye sebep oldu. Crosetto, akşam saatlerinde düzenlediği basın toplantısında, "Bu bir hata ya da kaza değil; bu nedenle gerçek ve resmi açıklamalara ihtiyacımız var," dedi.

İtalyan Savunma Bakanı, "Araçlar ve güvenlik kameraları etkilenmiştir ancak İtalyan askerlerimize bir zarar gelmemiştir. Mavi bereli askerlerimiz durumu operasyon merkezimizden takip ediyorlar," şeklinde konuştu.

Büyükelçi ile Görüşme ve İlişkiler

Son yaşanan olayların ardından, Bakanlığa çağrılan İsrail’in Roma Büyükelçisi hakkında net bir açıklama yapamaması üzerine Crosetto, "İsrail ordusunun UNIFIL’e üslerin boşaltılması gerektiğini söylemesinin hiçbir meşru gerekçesi yok," belirtti. Bakan Crosetto, büyükelçiye, BM ve İtalya'nın, İsrail hükümetinden emir almayacağını bildirmesini talep etti.

Uluslararası Hukuk ve Savaş Suçları

UNIFIL’e yapılan saldırının uluslararası hukuk ihlali olduğunu vurgulayan Crosetto, "İsrail güçlerinin eylemleri savaş suçu teşkil edebilir; bu ihlaller, askeri gerekçelerle meşrulaştırılamaz," dedi. İtalya hükümeti, yaşanan durumu güçlü bir dille protesto etmekte ve bu eylemlere karşı duruş sergilemektedir.

UNIFIL, İsrail ordusunun gerçekleştirdiği saldırı sonucunda 2 barış gücü askerinin hafif yaralandığını resmi olarak duyurdu.