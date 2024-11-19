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İtalya Savunma Bakanı Crosetto'dan UNIFIL'e Saldırılara Sert Tepki

İtalya Savunma Bakanı Crosetto, UNIFIL üslerine düzenlenen roket saldırılarını 'kabul edilemez' olarak değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 19.11.2024 23:59
Güncelleme Tarihi: 19.11.2024 23:59
İtalya Savunma Bakanı Crosetto'dan UNIFIL'e Saldırılara Sert Tepki

İtalya Savunma Bakanı Crosetto'dan UNIFIL'e Sert Tepki

İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto, Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) üssüne yönelik roket saldırılarına sert tepki gösterdi. Crosetto, Brüksel'deki Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin savunma bakanları toplantısında yaptığı açıklamada, bu tür saldırıların "kabul edilemez" olduğunu vurguladı.

Başbakan Yardımcısı'ndan Açıklama

İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ise, roketlerin türüne bakarak, UNIFIL üssünü vuranların Hizbullah olduğunu doğrulayabileceklerini ifade etti.

Roket Saldırısı Hakkında Detaylar

İtalya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, 8 adet 107 mm'lik roket'in, Güney Lübnan'daki Şema bölgesinde bulunan İtalyan birliğinin karargahını ve UNIFIL'in Batı sektörünü hedef aldığı belirtildi. Roketlerin bazı açık alanlara ve üssün askeri bulunmayan yedek parça deposuna isabet ettiği bilgisi verildi; ancak yaralanma bildirilmedi.

UNIFIL'den Yapılan Açıklama

UNIFIL, Lübnan'ın güneyinde 3 ayrı saldırının yaşandığını ve bu saldırılardan birinde 4 barış gücü askerinin yaralandığını bildirdi.

Daha Önceki Saldırılar

Şema'daki bakım atölyesine daha önce de 15 Kasım'da 155 mm'lik bir top mermisi isabet etmişti. Bu olayda, düşen merminin patlamadığı ve herhangi bir yaralanmaya neden olmadığı; yalnızca küçük çaplı maddi hasar meydana geldiği aktarılmıştı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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